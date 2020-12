Tokio Hotel zagra jeden koncert w Polsce w 2021 [DATA, MIEJSCE, BILETY]

W ramach tresy "Beyond The World Tour" zespół Tokio Hotel odwiedzi Polskę. Sprawdź szczegóły wydarzenia!

"Beyond the World Tour 2021" zawita do Polski 6 listopada 2021 roku. W MCK w Katowicach odbędzie się jedyny polski koncert grupy Tokio Hotel. W stojących na czele niemieckiej formacji Billu i Tomie Kaulitzach kochały się kiedyś miliony nastolatek.

Tokio Hotel wystąpią w Polsce w 2021

Tokio Hotel powstał w 2001 roku z inicjatywy braci-bliźniaków Billa i Toma Kaulitzów, do których dołączyli Gustav Schäfer i Georg Listing.

Zespół zadebiutował na rynku muzycznym w lipcu 2005 roku singlem "Durch den Monsun", który trafił na niemieckie listy przebojów. Podobny sukces osiągnął drugi singiel grupy, "Schrei" który zyskał popularność w innych krajach, w tym w Polsce. Single pochodziły z debiutanckiej płyty studyjnej zespołu zatytułowanej "Schrei", która ukazała się we wrześniu 2005 roku. Grupa sprzedała miliony płyt i podbiła listy przebojów.

W 2021 roku zespół znany m.in. z przeboju "Durch den Monsun" zawita na jedyny w naszym kraju.

Tokio Hotel: Kiedy i gdzie odbędzie się koncert oraz ile kosztują bilety?

Tokio Hotel wystąpią 6 listopada 2021 roku w Katowicach. Koncert odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i będzie częścią trasy koncertowej zespołu "Beyond The World".

Bilety na koncert Tokio Hotel w Polsce trafią do sprzedaży w piątek, 11 grudnia o godz. 11:00. Wejściówki będą dostępne na stronach internetowych shop.metalmind.com.pl, eventim.pl, ebilet.pl i biletin.pl.

Ceny biletów w przedsprzedaży / w dniu koncertu:

I kategoria – 400 / 420 PLN

II kategoria – 200 / 220 PLN

Tokio Hotel pracują obecnie nad nową, szóstą już płytą. Ich najnowszym singlem jest utwór "Berlin". Podczas trasy koncertowej „Beyond The World”, która obejmie równeiż Polskę, będzie można usłyszeć nie tylko największe hity grupy, ale również zupełnie nowe piosenki.

