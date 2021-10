Wiemy, kto zagra przed Toolem na koncercie w Polsce w 2022

Tool powraca do Europy z pierwszą trasą koncertową od wydania "Fear Inoculum" w 2019 roku. Zespół pojawi się również w Polsce i zagra koncert w krakowskiej Tauron Arenie 21 maja 2022 roku. Właśnie poznaliśmy support, który zaprezentuje się przed gwiazdą wieczoru.

Przed krakowskim występem Toola zobaczymy na scenie zespół Brass Against. Twórczość zespołu to głównie covery takich zespołów jak: Tool, Rage Against the Machine, Soundgarden, Black Sabbath, Run the Jewels. Tworzą również własne kompozycje o bardzo ciężkim brzmieniu wypełnione instrumentami dętymi.

Brass Against intensywnie występuje na całym świecie, grając koncerty i na festiwalach w Stanach Zjednoczonych i Europie, Australii, Nowej Zelandii i Indonezji. Zespół wydał trzy pełnowymiarowe albumy, a ostatnio EP-kę ze swoimi utworami. Obecnie nagrywają w studio i planują wydać płytę pod koniec roku. Brass Against chce, aby muzyka, którą wykonują, brzmiała inspirująco i rezonowała z emocjami ludzi.