Tori Amos przekłada europejską trasę koncertową. Co z koncertem w Polsce?

Koncert Tori Amos, który miał odbyć się 17 lutego 2022 roku, nie dojdzie do skutku w pierwotnie zaplanowanym terminie. Wkrótce ogłoszone zostaną nowe daty trasy.

W specjalnym oświadczeniu wydanym przez ekipę Tori Amos czytamy:

To nie jest wiadomość, którą każdy z nas chciał usłyszeć. Niestety, wielu promotorów lutowych i marcowych koncertów Tori w Europie kontynentalnej poinformowało nas, że występy te będą musiały zostać przełożone z powodu lokalnych ograniczeń spowodowanych pandemią. Wszyscy mieliśmy nadzieję, że nastąpi większe złagodzenie tych ograniczeń, ale nie wszędzie to miało miejsce, a zdrowie i bezpieczeństwo ekipy, a przede wszystkim Was wszystkich, jest dla nas najważniejsze. Prosimy o zachowanie biletów, ponieważ pracujemy nad nowymi datami, kiedy znów będziemy mogli bezpiecznie być razem, o których wkrótce poinformujemy. Z przyjemnością informujemy, że obecne występy w Wielkiej Brytanii i Irlandii pozostaną bez zmian!