Trasa Black.Metal.Revenge dopiero w 2022. Znamy szczegóły polskich koncertów

Headlinerem trasy będą kanadyjscy barbarzyńcy z Revenge. W roli gości specjalnych zaprezentują się Misþyrming (Islandia), Embrace of Thorns (Grecja) oraz Ultra Silvam ze Szwecji.

Black.Metal.Revenge. Dwa polskie przystanki

Kanadyjski Revenge to absolutni mistrzowie bestialskiego Black Metalu. Zespół na swoich płytach ustanowił kanoniczne brzmienie będące synonimem maniakalnej agresji i czystego chaosu. Wraz z wydaniem każdego nowego albumu, konsekwentnie przesuwają granice muzycznej ekstremy. Dowodem tego jest ich ostatnia, wydana nakładem Season of Mist, płyta "Strike.Smother.Dehumanize" (2020).

Misþyrming to czołowy przedstawiciel Black Metalu z Islandii. Już debiutancki album "Söngvar elds og óreiðu" z 2015 roku spotkał się z dużym uznaniem metalowej społeczności, ujawniając niemały potencjał zespołu. Kolejnym krążkiem "Algleymi" z 2019 roku Islandczycy potwierdzili w pełni swoją pozycję, ukazując jednocześnie silną ewolucję muzyki zespołu. Grecki Embrace of Thorns powstał ponad 20 lat temu. Wydali pięć albumów dla takich wytwórni jak Nuclear War Now! i Iron Bonehead oraz arsenał taśm demo i splitów potwierdzających ich mocną pozycję w undergroundzie. Ich ostatnia płyta pochodzi z 2018 roku. "Scorn Aesthetics" zostało jednogłośnie okrzyknięte najbardziej dojrzałym albumem w dorobku grupy. Skład uzupełniają Szwedzi z Ultra Silvam. Pomimo niewielkiego stażu śmiało nawiązują do długoletniej tradycji Black Metalu, jednocześnie wnosząc do formy ogromną moc i osobowość. Zadebiutowali w 2017 roku krótką, acz intensywną kasetą demo. A ich najnowsze dzieło, album "The Spearwound Salvation" wypełniają naprawdę mocne brzmienia.

Trasa Black.Metal.Revenge [Daty, miejsca, bilety]

Dwa polskie przystanki na trasie Black.Metal.Revenge to Klub Proxima, w którym koncert odbędzie się 8 marca 2022 oraz nowopowstały krakowski HOL (20 marca 2022).

Ceny biletów prezentują się następująco:

79zł (pula promocyjna do 13 maja 2021)

89zł (cena regularna)

99zł (cena w dniu koncertu)

Bilety dostępne są przez system Ticketos.

