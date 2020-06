Trzy kolejne gwiazdy na Najpiękniejszej Domówce Świata. Kto zagra na żywo w studiu WOŚP?

W tym roku publiczność Najpiękniejszego Festiwalu Świata nie będzie miała okazji spotkać się na kostrzyńskim polu ze względu na pandemię koronawirusa. Zamiast tego, wszyscy festiwalowicze będą mogli wziąć udział w wyjątkowej, internetowej edycji Pol'and'Rock Festival 2020. Podczas Domowej Orkiestry LIVE, Jurek Owsiak ogłosił trzy kolejne zespoły w line-up festiwalu online.

Pol'and'rock 2020 online. Najpiękniejsza Domówka Świata już wkrótce

Do składu Najpiękniejszej Domówki Świata dołączył Big Cyc, Łydka Grubasa oraz Pull The Wire. Muzycy pojawią się w studiu WOŚP, skąd będzie nadawana transmisja na cały świat. Oprócz wymienionej trójki artystów, Jurek Owsiak zaprosił na wydarzenie także Majkę Jeżowską, Piotra Bukartyka, grupę Raz Dwa Trzy, Romantyków Lekkich Obyczajów, Happysad oraz Kwiat Jabłoni.

Big Cyc na Najpiękniejszej Domówce Świata

Muzykę kapeli można w skrócie określić jako dynamiczną fuzję punk rocka i żywiołowego ska. Proste, energetyczne kompozycje wyróżniają się dzięki charakterystycznym przesterowanym gitarom, mocnej perkusji i głośnemu wokalowi. Jeżeli chodzi o teksty kapeli, to są one niezmiennie satyryczne i żartobliwe, nieraz kontrowersyjne i służące za komentarz otaczającej nas rzeczywistości społecznej i politycznej. W repertuarze Big Cyca nie brakuje piosenek, które w dosadny sposób odnoszą się do tematów tabu, poruszają tematy drażliwe, obnażają hipokryzję i zakłamanie światka polityki i kultury.

Łydka Grubasa na Pol'and'Rock online

Kapela z Olsztyna już ma na koncie trzy występy dla publiczności Pol’and’Rock festiwal. Łydka Grubasa to nie tylko laureat Eliminacji, ale też dumny laureat nagrody publiczności, czyli Złotego Bączka. W tym roku kapela zagra w warszawskim studio, a ich występ będzie transmitowany na żywo.

Łydka Grubasa gra muzykę, którą sami określają mianem „rocka kulinarno-publicystycznego”, czyli połączenie alternatywy, heavy metalu z dodatkiem reggae, ze szczyptą folk metalu przyprawionego groove metalem. Na szczególną uwagę zasługują odważne, czasem wręcz budzące kontrowersje, teksty piosenek zespołu. Łydka Grubasa stawia na ostrą satyrę, nie stroniąc od gorących tematów takich jak krytyka instytucji państwowych, akceptacja osób transseksualnych, czy problemy związane z globalną imigracją.

Pull The Wire na Najpiękniejszej Domówce Świata

Zespół Pull The Wire zdobył najwięcej głosów w internetowym konkursie Eliminacji do Pol’and’Rock Festival, co zagwarantowało piątce muzyków występ w studio Najpiękniejszej Domówki Świata.

Kapela kilkukrotnie występowała na Najpiękniejszym Festiwalu Świata, prezentując się zarówno na Dużej Scenie festiwalu, jak i na Scenie Viva Kultura. Dwie z wizyt były efektem udziału Pull The Wire w Eliminacjach i uznania ze strony jury tych muzycznych zmagań. W tym roku, ze względu na obostrzenia związane z wybuchem pandemii, Eliminacje do 26. Pol’and’Rock Festival przybrały formę internetowego głosowania. Podczas trwania plebiscytu na 27 wyłonionych przez jurorów kapel oddano łącznie 10287 głosów, z czego na Pull The Wire - 1 854 głosy.

Zespół, który w tym wyjątkowym, internetowym głosowaniu zdobył prowadzenie, zaprezentuje się podczas transmitowanego na żywo koncertu w warszawskim studiu Najpiękniejszej Domówki Świata, z kolei wszyscy półfinaliści tegorocznych Eliminacji będą mieć możliwość zagrania podczas finałowych koncertów w 2021 roku.

Pol'and'Rock Festival 2020: Jak będzie wyglądało wydarzenie?

Najpiękniejsza Domówka Świata będzie trwała od 30 lipca do 1 sierpnia 2020 roku. W ramach festiwalu online zaplanowano niemal 70 godzin transmisji z wieloma atrakcjami. Poza koncertami uczestnicy będą mogli także wziąć udział w spotkaniach z wybitnymi osobistościami świata kultury czy polityki w ramach Akademii Sztuk Przepięknych. Wśród gości ASP ogłoszono już między innymi braci Sekielskich, Janusza Gajosa oraz Andrzeja Mleczkę.