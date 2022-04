UNDERCOVER FESTIVAL - Muzyczne show, jakiego w Polsce jeszcze nie było!

Tego lata powrócimy wspomnieniami do fantastycznych koncertów gigantów rocka oraz usłyszymy przeboje najpopularniejszych, współcześnie występujących gwiazd. David Bowie, Queen, Led Zeppelin, Nirvana, The Rolling Stones, Guns N’ Roses, Coldplay, Oasis, Elton John i Ed Sheeran –

to ich muzyka będzie towarzyszyć nam podczas dwudniowego Undercover Festival odbywającego się w Twierdzy Modlin.

A wszystko dzięki nim – najlepszym na świecie tribute bands. Podczas swoich koncertów odtworzą

z największą dbałością o szczegóły wokal popularnych artystów. Ale nie tylko! Najlepsze tribute bands upodabniają się do swoich idoli fizycznie, poruszając się tak jak oni!

Podczas pierwszej polskiej edycji Undercover Festival zagrają:

Boot-Led-Zeppelin, Nirvana UK, tribute band Queen, Absolute Bowie, Coldplace, Young Elton, Oasish, Ed Sheeran Experience, Guns 2 Roses oraz Not The Rolling Stones.

Czym są tribute bands?

Tribute bands to zespoły wykonujące utwory popularnych, współczesnych lub nieistniejących już zespołów i artystów solowych. Ale nie tylko. Członkowie zespołów starają się jak najwierniej odtworzyć zachowania sceniczne czy wygląd muzyków, którymi się inspirują. Dzięki nim możemy odbyć podróż

w czasie, by poczuć niezwykłą atmosferę najsłynniejszych koncertów na świecie odtworzoną

z nieprawdopodobną wręcz dbałością o detale.

Wykonawcy odtwarzający muzykę swych idoli istnieją od dawna, a jednymi z pierwszych byli naśladowcy Elvisa i Beatlesów. Jednak ich popularność w ciągu ostatnich 20 lat znacząco wzrosła. Festiwale, takie jak Undercover Festival, od lat goszczą na muzycznych mapach Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych czy Hiszpanii (hiszpańska edycja Undercover Festival odbędzie się w czerwcu

w Marbelli).

Nawet jeśli kapele wciąż koncertują, tak jak Coldplay, Guns N’ Roses czy The Rolling Stones, fani tłumnie przychodzą na występy tribute bands, ponieważ kochają muzykę tych artystów, a nie

zawsze mają okazję zobaczyć ich na żywo. Większość tribute bands gra, by uczcić pamięć swoich muzycznych idoli, ale też pomóc ich muzyce trwać dalej, a to, co robią jest dla nich najszczerszą formą oddania hołdu.

Pierwsza polska edycja Undercover Festival odbędzie się w wyjątkowej lokalizacji – wojskowej Twierdzy Modlin z czasów Napoleona. Położony nad brzegiem Wisły garnizon Modlin oferuje jedyną

w swoim rodzaju atmosferę. Już w sierpniu w historycznych murach najdłuższego budynku w Europie zabrzmi muzyka, która łączy pokolenia, ponieważ Undercover Festival to wydarzenie dla całych rodzin. Poza koncertami na uczestników czeka mnóstwo dodatkowych atrakcji w miasteczku festiwalowym, między innymi: strefa food trucków, wesołe miasteczko, strefa sportów wodnych, wystawa sztuki czy scena stand-up, na której wystąpią: Wojciech Fiedorczuk, Piotrek Szumowski, Damian Skóra, Bartosz Zalewski.

Jak mówi Łukasz Droździel, pomysłodawca Undercover Festival i założyciel agencji koncertowej Imposter Muse, jest to pierwsze tego typu wydarzenie organizowane na tak dużą skalę. Organizatorzy zaprosili do udziału najlepsze na świecie tribute bands. Obserwowanie tych kapel odtwarzających w najmniejszych detalach występy swych idoli to wyjątkowe przeżycie. - Dzięki ich show czujemy się, jakbyśmy patrzyli na reinkarnację Davida Bowiego czy Kurta Cobaina – zapewnia Łukasz Droździel. – Podczas naszego festiwalu uczestnicy będą mogli usłyszeć zapierające dech w piersiach wykonanie „Stairway to Heaven” Led Zeppelin, rozkołysać się przy „Welcome to the Jungle” Guns N’ Roses, poczuć sejsmiczną energię przy „We Will Rock You” Queen czy zaśpiewać w chórze tysięcy gardeł przy „Wonderwall” Oasis. Gwarantuję, że dla wszystkich, którzy wezmą udział w Undercover Festival będzie to najlepszy festiwal ich życia! – przekonuje pomysłodawca Undercover Festival.