Vader, Kat & Roman Kostrzewski i inni już wkrótce w Krakowie. Gdzie i kiedy zagrają [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Wielkie metalowe święto odbędzie się za nieco ponad miesiąc w Krakowie. Na scenie pojawią się Vader, Kat & Roman Kostrzewski, Gruzja i Ragehammer.

Pionierzy polskiego death metalu, grupa Vader, powracają z szesnastym albumem w swoim dorobku. "Solitude in Madness" jest krążkiem bardziej death metalowym aniżeli poprzedni album "Empire" i najbrutalniejszym wydawnictwem grupy od czasów "Litany". Koncerty na wrześniowej trasie Pandemic Madness pokazały, że załoga dowodzona przez Petera jest w świetnej formie, więc jesiennych koncertów nie warto przegapić!

Zespołu Kat & Roman Kostrzewski żadnemu polskiemu fanowi metalu przedstawiać nie trzeba. Krakowski koncert będzie częścią jesiennej trasy promującej ostatni, wydany w 2019 album formacji "Popiór". Oprócz utworów z niego na hali Cracovii na pewno usłyszymy klasyki z płyt "666", "Oddech Wymarłych Światów", "Bastard" czy "Róże Miłości Najchętniej Przyjmują Się Na Grobach"

Gruzja to królowie zwierząt. Wypadli z pojemnika na zmieszane i do dziś sprzeciwiają się segregacji. W 2019 roku wydali pierwszą płytę "I iść dalej" (Godz ov War Productions). W 2019 roku wydali drugą płytę "Jeszcze nie mamy na was pomysłu" (Godz o War Productions). Po drodze zagrali i wydali "Pierwszy koncert w mieście" (Devoted Art Propaganda). Wystąpili na trasie po Polsce z Truchło Strzygi i kilku festiwalach. Ostatnio wdali się w "Konflikt na splicie z rosyjskim Neon Scaffold" (Devoted Art. Propaganda). Interesują się kuchnią wegetariańską i polityką samorządową.

Ragehammer powraca z albumem "Into Certain Death", którego zawartość to 10 ochłapów sonicznej przemocy o zmiennym natężeniu zadawania bólu w charakterystycznym szczerym i brutalnym blackened thrash metalowym stylu, stanowiącym konsekwentne rozwinięcie ścieżki obranej od początku istnienia zespołu. Album został zarejestrowany i zmiksowany w No Solace Studio przez M., a autorką obrazu z okładki jest Devinez.

Największy metalowy koncert w Krakowie. Gdzie kupić bilety?

Kat & Roman Kostrzewski oraz Vader już 7 listopada 2020 wystąpią w Krakowie. Towarzyszyć im będą Gruzja oraz Ragehammer. Koncert odbędzie się w Hali Cracovii.

Bilety na koncert można kupić w następujących miejscach:

BILETOMAT

GOING

EMPIK

EBILET

EVENTIM

MEDIA MARK

Zasady bezpieczeństwa i ograniczenia

Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest wypełnienie oświadczenia o stanie zdrowia.

Przestrzeń koncertu będzie specjalnie zabezpieczona oraz zdezynfekowana zgodnie z zaleceniami rządu. Każdy uczestnik proszony jest o utrzymanie odstępu 2 m lub zakrycie nosa i ust (wtedy ten odstęp nie obowiązuje). Na wejściu dostępny będzie dozownik z płynem do dezynfekcji rąk.

Ograniczenia wiekowe:

Wstęp na koncert dla małoletnich powyżej 13 roku życia - tylko za pisemną zgodą rodzica.

Małoletni poniżej 13 roku życia - wymagana obecność pełnoletniego opiekuna.

