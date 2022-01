Vader ogłosił trasę po Polsce. W jakich miastach zobaczycie "Przebudzenie Tyranów 2022"? [DATY, MIEJSCA, BILETY]

Vader to legenda nie tylko polskiej sceny, ale jeden z najbardziej konsekwentnych i najciężej pracujących zespołów death metalowych świata. Letnie występy grupy wraz z Kat & Roman Kostrzewski, Gruzją, Jadem i Clairvoyance pokazały, że załoga dowodzona przez Petera jest w świetnej formie, więc lutowych koncertów nie warto przegapić.

Vader to jeden z najlepiej rozpoznawalnych polskich zespołów na świecie. Grupa, obracająca się w konwencji szeroko pojętego metalu od początku dowodzona jest przez Piotra "Petera" Wiwczarka.

Na lutowe koncerty w Polsce szykujemy wyjątkowy zestaw utworów. Bieżący rok to czas wielu jubileuszów: 30 lat od wydania debiutanckiego "The Ultimate Incantation", 25-lecie albumu "Black to the Blind" oraz 20-lecie obchodzić będzie "Revelations". Z tego ostatniego przypomnieć Wam chcemy dawno niegrany, epicki "Revelations of Black Moses" oraz nigdy niegrany "Whispers". Z okazji tego, że już na wiosnę pojawi się piękna reedycja wydawnictwa "Sothis", muzyki z tej płyty również nie zabraknie. Przypomnimy również pieśni z początkowego, polskojęzycznego okresu Vader. Nie zabraknie "Tyranów Piekieł" czy "Necropolis", ale też "Giń Psie" czy "Przeklęty na Wieki". Będzie też kilka innych niespodzianek. W zestawie live pojawią się także ostre dźwięki z "Solitude in Madness" czy wspominanego ostatnio "De Profundis". Zapraszamy!