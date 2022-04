Długo musieliśmy czekać na powrót wokalisty grupy HIM. W końcu Ville Valo zapowiedział wydanie solowego albumu "Neon Noir" na początku 2023 roku i promować go będzie trasa VV po Europie i Ameryce Północnej. Ville Valo zagra dwa koncerty w przyszłym roku w Polsce. Kiedy rusza sprzedaż biletów?

Ville Valo powraca z solowym albumem i trasą. Wokalista grupy HIM zagra 2 koncerty w Polsce [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Trasa rozpocznie się, jakże by inaczej, w Helsinkach w Finlandii w 2023 r., dotrze do Wielkiej Brytanii w marcu, a następnie do Ameryki w kwietniu. Po drodze Ville Valo odpowiedzi Polskę - 14 lutego 2023 zagra w warszawskim klubie Proxima, zaś 15 lutego 2023 wystąpi w klubie Kwadrat w Krakowie.

Fiński pionier Love Metalu, Ville Valo – występujący jako VV, 8 kwietnia wyda nowy singiel "Loveletting". Pochodzi on z nadchodzącego, debiutanckiego albumu VV - "Neon Noir".

Debiutancki album ma ukazać się na początku 2023 roku i, jak czytamy w informacji prasowej, należeć on będzie do tego samego opuszczonego świata nieszczęścia i kaprysów, który kiedyś został poczęty i zarządzany przez Valo w HIM. Teraz jednak VV przybywa z dodatkowymi zniuansowanymi, pięknymi nutami niczym dobrze dojrzewający Cabernet.

Ville Valo wyjaśnia:

Choć obrzędy pogrzebowe dla HIM były zabawne, zajęło mi więcej niż kilka księżyców, aby wylizać moje rany w cieniu Heartagramu i znaleźć pretekst, by znowu brzdąkać i nucić. W końcu postanowiłam założyć smycz na mojego ukochanego czarnego psa i zamiast na siebie szczekać, zaczęliśmy razem wyć. Tak narodziło się "Loveletting".

Dalsze szczegóły dotyczące Neon Noir zostaną ujawnione w odpowiednim czasie.

Ville Valo na koncertach w Polsce: Sprzedaż biletów