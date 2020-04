WILD HUNT LIVE za darmo na YouTubie. Percival Schuttenbach zagra muzykę z Wiedźmina 3 na żywo

Wiedźmin 3 to arcydzieło. CD Projekt RED wykazał się wyjątkowym kunsztem, tworząc wciągającą, wielowymiarową historię. Percival Schuttenbach, odpowiadający za stworzenie oprawy muzycznej, także stanął na wysokości zadania, dając nam niezapomniane kompozycje.

Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że były one prekursorem sukcesu „Toss a Coin to Your Witcher”, jako że zespół od lat przyciąga komplety fanów na koncerty WILD HUNT LIVE, prezentujące właśnie utwory napisane dla Wiedźmina 3.

18 kwietnia 2020 Percival Schuttenbach zagra darmowy koncert na YouTubie, prezentując na żywo WILD HUNT LIVE. Jak go obejrzeć?

Percival Schuttenbach zaprasza na darmowy koncert muzyki z Wiedźmina 3 na YouTubie

Zespół zapowiada dołożenie wszelkich starań, żeby internetowy koncert był jak najbardziej zgodny z doświadczeniem, jakie oferowane było uczestnikom tradycyjnych występów.

" Tak jak ostatnim razem, zadbamy, by koncert ten jak najbardziej przypominał występy grane przez nas przed publicznością, na tyle na ile to możliwe w przypadku koncertu WHL. Stąd, rozstawimy koncertowe światła, zapewnimy montaż z kilku kamer oraz obecność realizatora dźwięku. "

Wiadomo już jednak, że ze względu na ograniczenia spowodowane epidemią COVID-19 w występie nie będzie uczestniczyć grupa Avatar.

Koncert odbędzie się w sobotę 18 kwietnia 2020 roku o godz. 20.50. Można go będzie obejrzeć między innymi na naszej stronie:

Zespół podkreśla, że koncert WILD HUNT LIVE na Youtubie jest całkowicie darmowy, fani mogą jednak kupić symboliczne bilety, w tym także VIP, razem z którymi mogą dostać na przykład podpisane przez członków Percival Schuttenbach płyty oraz osobisty list z podziękowaniami wysłay pocztą.

" Koncert będziecie mogli obejrzeć w pełni za darmo. Jeśli jednak chcielibyście wesprzeć nasze działania, w naszym sklepie udostępniliśmy specjalne symboliczne bilety. Z góry bardzo dziękujemy tym, którzy zdecydują się na ich zakup. "

Dzięki serialowi „Wiedźmin” oraz debiutowi na Nintendo Switch Wiedźmin sprzedawał się w 2019 nawet lepiej, niż w roku swojej premiery. Dzięki temu CD Projekt RED mógł wesprzeć WOŚP kwotą 4 mln zł na walkę z epidemią COVID-19.

