WOŚP odwołuje koncerty na żywo w ramach Eliminacji do Pol'and'Rock Festival

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się w Europie koronawirusa, Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zdecydowała o zmianie formuły koncertów Eliminacji do Pol’and’Rock Festival. Nie odbędą się dotychczas zapowiadane koncerty z udziałem publiczności zaplanowane na 28 marca we Wrocławiu, 18 kwietnia w Gdańsku, 9 maja w Białymstoku i 13 czerwca w Łodzi.

Koncerty Eliminacji do Pol’and’Rock Festival odwołane

Artyści, którzy zakwalifikowali się do półfinałów Eliminacji, zostaną zaproszeni do wystąpienia przed jury w innych terminach. Będą to koncerty bez udziału publiczności, które można zobaczyć za pośrednictwem internetu. Transmisje odbędą się w dniach 24 maja, 13 czerwca i 28 czerwca. Jury dokona wyboru po pierwszych koncertach zespołów, nie odbędzie się koncert finałowy Eliminacji.

Jurek Owsiak, prezes zarządu WOŚP i twórca Pol’and’Rock Festival uzasadnił swoją decyzje:

" Bezpieczeństwo uczestników organizowanych przez nas wydarzeń jest dla nas najważniejsze. Obserwujemy sytuację i w obliczu doniesień medialnych o rozprzestrzenianiu się koronawirusa, nie podejmiemy ryzyka organizacji zamkniętych koncertów w wypełnionych po brzegi klubach. Wiemy, że uczestnicy koncertów ufają nam jako odpowiedzialnemu organizatorowi i nie możemy tego zaufania zawieźć, ryzykując nawet w minimalnym stopniu ich zdrowiem. Dlatego w tym roku Eliminacje, wyjątkowo, będą wyglądały inaczej. "

Eliminacje do Festiwalu Pol’and’Rock odbędą się po raz 12. Jest to forma konkursu dla początkujących polskich wykonawców, w którym nagrodą jest szansa występu na Najpiękniejszym Festiwalu Świata. Na eliminacje składają się dwa etapy – w pierwszym jury ocenia przesłane do Fundacji nagrania zespołów i na tej podstawie zaprasza kilkadziesiąt z nich do występów na żywo. Koncerty te są drugim etapem rywalizacji. Do tej pory, dzięki Eliminacjom, na scenach Pol’and’Rock Festival wystąpili m.in. Ørganek, Enej, Luxtorpeda, Nocny Kochanek, Dr Misio, Chemia, Poparzeni Kawą Trzy, Kwiat Jabłoni i wielu, wielu innych, popularnych dziś w Polsce wykonawców.

Krzysztof Dobies, rzecznik prasowy Festiwalu i członek Jury Eliminacji podkreśla, że nowa formuła eliminacji będzie trudna także dla podejmujących decyzję jurorów.

" Na pewno w tym roku będzie nam trudniej dokonać wyboru, bo niezwykle ważną i także ocenianą przez nas cechą artysty jest umiejętność interakcji z publicznością i sceniczna charyzma. Ale obecna sytuacja jest także testem na artystyczną dojrzałość muzyków. Chcemy się z nimi spotkać, wysłuchać ich wykonań i wybrać tych, których zobaczymy w tym roku w Kostrzynie nad Odrą. Szanse wykonawców będą równe, bowiem decyzja o zmianie formuły dotyczy wszystkich koncertów. A publiczność będzie z nami, choć tym razem wirtualnie. "

Zobacz też: Rekordowe aukcje WOŚP 2020! Tokarczuk i Lewandowski bezkonkurencyjni