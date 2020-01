Wacken Open Air 2020 [LINE-UP, DATA, SZCZEGÓŁY]

31. edycję festiwalu Wacken Open Air zaplanowano na 30 lipca 2020 roku, a wydarzenie ma trwać do 1 sierpnia.

Wacken Open Air 2020: Kto wystąpi?

Wacken Open Air to jeden z największych na świecie metalowych festiwali. Impreza odbywa się regularnie od 1990 roku. 3 sierpnia zakończyła się jubileuszowa 30. edycja wydarzenia.

Podczas Wacken Open Air 2020 wystąpią:

Judas Priest

Slipknot

Amon Amarth

Mercyful Fate

At the Gates

Venom

Hypocrisy

Sodom

Death Angel

Sick of It All

Beast in Black

Nervosa

Cemican

Orden Ogan

Kampfar

While She Sleeps

Udo Dirkschneider

Overkill

Therapy?

Sacred Reich

The Rise Of Mictlan

Dawn of Disease

Diary of Dreams

Attic

Avatarium

Bokassa

Devin Townsend

Fields Of The Nephilim

Grave Digger - 40th Anniversary Show

Michael Monroe

Nytt Land

Suicidal Angels

The Other

Unleash The Archers,

Visions Of Atlantis

Wormrot

Butcher Babies

Implore

L.A. Guns

Lucifer

Mister Misery

New Model Army

Nothgard

Rectal Smegma

Russkaja

Saltatio Mortis

Stratovarius

Surgical Strike

Svartidauði

ASP

Brothers of Metal

Bülent & die Metal-Angels

Cinderella's Tom Keifer

Die beschissenen Sechs

Fateful Finality

Freedom Call

Grailknights

Haggard

Mork

Pestilence

Rotting Christ

Verheerer

Wednesday 13

Fever 333

Gluecifer

Helrunar

Infected Rain

J.B.O.

Kissin Dynamite

Neaera, Onslaught

Oomph!

Rome

Valhalore

Vomitory

Vulture

The Wildhearts

As I Lay Dying

Avantasia

Borknagar

Danko Jones

Hate

In Extremo - Exclusive German Festival Show

Lacuna Coil

Loudness

Marduk - Special 30th Anniversary Show

Me And That Man

Nasty, Perturbator

Tarja

Belzebubs

Burgerkill

Dope

Dropkick Murphys

Einherjer

Grimner

Imperium Dekadenz

Indian Nightmare

Static X

The Spirit

Thundermother

Tri State Corner

Turilli / Lione Rhapsody

Wind Rose

Wacken Open Air 2020: Temat przewodni

Tematem przewodnim Wacken Open Air 2020 będzie kultura Majów i Azteków. Organizatorzy zapowiedzieli moc specjalnych atrakcji: specjalne jedzenie, powiązane programy, omawianie zabytków i spotkania z muzyką.

Wacken Open Air 2020: Festiwal wyprzedał się w dobę

21 godzin. Tyle potrzebowali fani Wacken Open Air na wykupienie wszystkich biletów na imprezę, która wystartuje dopiero za rok. 31. edycję festiwalu zaplanowano na 30 lipca 2020 roku, a wydarzenie ma trwać do 1 sierpnia.

Tuż po zakończeniu tegorocznego Wacken Open Air, 5 sierpnia na stronie pojawiła się możliwość zakupu biletów na koncerty w przedsprzedaży. 75 tysięcy wejściówek wyprzedało się w niecałą dobę, a karnety zakupili festiwalowicze z 83 krajów.

Wacken Open Air: Kolejna nominacja do European Festival Awards

European Festival Awards to coroczny, prestiżowy plebiscyt, który po raz pierwszy odbył się w 2010 roku. Ma on celu wyłonić najlepsze imprezy minionego sezonu festiwalowego z terenu całej Europy. Festiwal Wacken Open Air zdobył w ubiegłym roku zaszczytny tytuł Best Major Festival.

W tym roku prócz Wacken Open Air nominowanych jest jeszcze kilka imprez niemieckiego organizatora: Wacken Winter Nights, Hamburg Metal Dayz, Full Metal Cruise, Full Metal Holiday oraz Werner Rennen.

