Wacken Open Air 2021: Kolejne gwiazdy ogłoszone, wśród nich polski wykonawca

Znamy kolejnych wykonawców, którzy wystąpią na przyszłorocznym Wacken Open Air. Kto dołączył do składu festiwalu?

Wacken Open Air 2021: Kto zagra na festiwalu?

Jeden z największych metalowych festiwali na świecie, ogłosił właśnie kolejną partię zespołów, które wystąpią w 2021 roku. Okienko numer 24 w wielkim kalendarzu adwentowym skrywało: Amon Amarth, Lacuna Coil, Perturbator, Tiamat, Thundermother, Benediction, Neaera oraz Me And That Man.

Amon Amarth wielokrotnie gościł na Wacken Open Air, a ich koncerty zawsze słyneły z wyjątkowej oprawy. Nazwa grupy wywodzi się od tolkienowskiej Góry Przeznaczenia a zespół nawiązuje w swoich tekstach do mitologii skandynawskiej oraz podbojów wikingów i ich walki.

Oglądaj

Me and That Man to zespół, który powstał z inicjatywy lidera Behemoth, Adama Nergala Darskiego. Krytycy określają ich muzykę jako połączenie rocka, mrocznego bluesa, folku i country. Grupa powstała w 2016 roku. Debiutancki album formacji nosił tytuł "Songs of Love and Death" i ukazał się 24 marca 2017 roku nakładem brytyjskiej wytwórni Cooking Vinyl. Latem 2018 roku nastąpiła zmiana składu zespołu, ale M&TM właśnie otwierają nowy rozdział w swojej karierze.

Oglądaj

Adam Nergal Darski określił M&TM jako nowy ekscytujący etap w swoim życiu, który buduje most pomiędzy dwoma światami: ekstremalną sceną z której się wywodzi i zupełnie nowym obszarem, pełnym cieni i znaków zapytania.

Zobacz także

Wacken 2021 upłynie pod znakiem znanych horrorów. W roli headlinerów zobaczymy grupy Judas Priest, Slipknot i Limp Bizkit, która będzie świętować 20 lecie wydania płyty "Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water". Podczas poprzedniego ogłoszenia ujawniono, że wśród gwiazd znajdzie się między innymi Devin Townsend, Kampfar, Gaerea, Rotting Christ, Orden Ogan, Vomitory, Mork oraz thrash metalowy Pestilence.

Po raz pierwszy w historii festiwalu głoszono dodatkowy dzień wydarzenia. W środę, 28 lipca 2021, w ramach Wacken Wednesday wystąpi frontman Rammstein, Till Lindemann ze swoim nowym solowym projektem Lindemann.

Zobacz również: Happysad i Luxtorpeda Live z Krakowa. Kulisy koncertów online