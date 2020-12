Wacken Open Air 2021: Ogłoszono kolejne zespoły, wśród nich Rotting Christ i Devin Townsend

Znamy kolejnych wykonawców, którzy wystąpią na przyszłorocznym Wacken Ope Air. Kto dołączył do składu festiwalu?

Jeden z największych metalowych festiwali na świecie, który i tym razem wyprzedał się po raz kolejny na rok przed jego rozpoczęciem, ogłosił właśnie kolejne zespoły, które wystąpią w 2021 roku.

Wacken Open Air 2021: Kto zagra na festiwalu?

Wacken 2021 upłynie pod znakiem znanych horrorów. W roli headlinerów zobaczymy grupy Judas Priest i Slipknot. Tym razem ogłoszono występ grupy Limp Bizkit, która będzie świętować 20 lecie wydania płyty "Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water".

W ramach adwentowego kalendarza organizatorzy ogłosili kolejne zespoły z przyszłorocznego składu.

Devin Townsend to kanadyjski muzyk, kompozytor, wokalista i producent muzyczny, multiinstrumentalista. Laureat nagrody kanadyjskiego przemysłu fonograficznego Juno. Był założycielem, autorem tekstów, wokalistą i gitarzystą industrial metalowej grupy Strapping Young Lad. Z kolei Kampfar to norweski zespół wykonujący black metal, który powstał w 1993 roku w Fredrikstad. Do składu dołączyła również tajemnicza grupa Gaerea, która 24 lipca 2020 roku wydała swój najnowszy album "Limbo". Muzycy kapeli występują w maskach, a skład zespołu oficjalnie nie jest znany. Podczas Wacken Open Air 2021 zagra również Rotting Christ, Orden Ogan, Vomitory, Mork oraz thrash metalowy Pestilence.

Po raz pierwszy w historii festiwalu głoszono dodatkowy dzień wydarzenia. W środę, 28 lipca 2021, w ramach Wacken Wednesday wystąpi frontman Rammstein, Till Lindemann ze swoim nowym solowym projektem Lindemann.