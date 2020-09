Wacken Open Air 2021: Slipknot ogłoszony kolejnym headlinerem festiwalu

Pojawiło się kolejnych dziewięć powodów, by nie móc się doczekać kolejnej edycji Wacken Open Air 2021, który odbędzie się w dniach 29-31 lipca 2021 roku i jak już informowaliśmy, jest wyprzedany.

Dziewięć powodów by wybrać się na Wacken Open Air 2021

W czwartek, 10 września 2020 podczas transmisji na kanale Full Metal Gaming organizatorzy festiwalu ogłosili kolejne zespoły, które pojawią się w przyszłym roku na imprezie. Potwierdzono obecność: Slipknot, In Extremo, Sick Of It All, U.D.O., New Model Army, Fever 333, Death Angel, At The Gates i Black Star Riders.

Większość z kapel została już ogłoszona na Wacken Open Air 2020, który został odwołany z powodu trwającej pandemii. To szczególnie dobra wiadomość dla fanów metalu, którzynie mogli odżałować występów swoich ulubionych zespołów, szczególnie niecierpliwie wyczekiwanego debiutu zamaskowanych amerykańskich gigantów - Slipknot.

Średniowieczni rockmani In Extremo zamierzają promować nowy album "Kompass zur Sonne", a Sick Of It All na pewno spodoba się wielbicielom nowojorskiego hardcore. Niemiecki weteran metalu Udo Dirkschneider i jego zespół U.D.O. połączy siły z korpusem muzycznym Bundeswehry, aby stworzyć epicki set.

Szwedzi z At The Gates również przygotowali coś specjalnego a legenda alternatywnego rocka, New Model Army, crossoverowe sensacjne Fever 333 i Death Angel zaspokoją nawet najbardziej wybrednych fanów. Na końcu listy ogłoszeń znalazł się Black Star Riders, oficjalni spadkobiercy Thin Lizzy.

" Cieszymy się, że w przyszłym roku będziemy mogli powitać te wszystkie wspaniałe zespoły na naszej Świętej Ziemi, ponieważ rok 2020 nam na to nie pozwolił "

- mówi współzałożyciel festiwalu, Holger Hübner. Thomas Jensen dodaje:

" To była świetna zabawa, aby ujawnić nowe zespoły razem z naszymi fanami na Twitchu. Oczywiście jest jeszcze wiele do ogłoszenia i pomyślimy jak w innowacyjny sposób przekazać nowe wieści. "

Edycja 2021 upłynie pod znakiem znanych horrorów. Pierwszym z zapowiedzianych koncertów będzie jubileuszowy występ Judas Priest "50 Heavy Metal Years". Na festiwalu wystąpi także punkowa załoga Dropkick Murphys i metalcorowe As I Lay Dying.

Ponadto w programie udział wezmą pionierzy black metalu Venom i królowa metalowych wokalistek - Tarja. Jak można zauważyć, wszystkie pięć zespołów było już zaplanowanych na Wacken Open Air 2020.

Ale oczywiście nie zabraknie innych niespodzianek. Hämatom zagra swój jedyny koncert w 2021 roku, a Lordi pokaże specjalny set. Okultystyczne i mroczne zaprezentują Moonspell i Death SS, a Rose Tattoo ponownie zagra bluesowy hard rock.

