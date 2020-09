Wacken Open Air 2021 zaprasza noc duchów. Kiedy poznamy kolejne ogłoszenia zespoły?

Wacken Open Air to jeden z największych na świecie metalowych festiwali. Impreza odbywa się regularnie od 1990 roku. Jeden z największych metalowych festiwali na świecie wyprzedał się po raz kolejny na rok przed jego rozpoczęciem.

Hälloween: Specjalny koncert na żywo i kolejne ogłoszenia.

Organizatorzy festiwalu Wacken Open Air 2021 wraz z Wacken World Wide, State of Survival i RADIO BOB! zapraszają na imprezę z okazji Halloween. Już 31 października 2020 Hämatom zagra ekskluzywne show na żywo.

Hämatom słynie z energicznych koncertów na żywo i niezwykłych występów scenicznych. Zespół postanowił zagrać specjalny, transmitowany na żywo koncert zatytułowany Hälloween. Halloween tradycyjnie przypada pod koniec października. Chociaż święto to najhuczniej obchodzone jest przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Irlandii, to z roku na rok zyskuje na popularności także w Polsce. Muzyka Hämatom doskonale pasuje do stylistyki tego święta.



31 października 2020 między duchami, hordami zombie i innych postaci rodem z horrorów pojawi się również współzałożyciel festiwalu, Thomas Jensen, z którym będzie można porozmawiać na czacie z zoomem. W tę noc poznamy również kolejne zespoły ogłoszone podczas transmisji na żywo.



Z tej okazji również przygotowano specjalne koszulki Hämatom Hälloween / Zombie ograniczone do 666 limitowanych sztuk. 333 z nich jest w sprzedaży przez Hämatom, pozostałe 333 przez Metaltix.com. Metaltix oferuje również koszulki W: O: A Zombie dla całej rodziny.

Wacken Open Air 2021: Kto zagra na festiwalu?

Wacken 2021 upłynie pod znakiem znanych horrorów. Pierwszym z zapowiedzianych koncertów będzie jubileuszowy występ Judas Priest "50 Heavy Metal Years". Na festiwalu wystąpi także punkowa załoga Dropkick Murphys i metalcorowe As I Lay Dying.

Ponadto w programie udział wezmą pionierzy black metalu Venom i królowa metalowych wokalistek - Tarja. Jak można zauważyć, wszystkie pięć zespołów było już zaplanowanych na Wacken Open Air 2020.

Ale oczywiście nie zabraknie innych niespodzianek. Hämatom zagra swój jedyny koncert w 2021 roku, a Lordi pokaże specjalny set. Okultystyczne i mroczne zaprezentują Moonspell i Death SS, a Rose Tattoo ponownie zagra bluesowy hard rock.

Szczególnie niecierpliwie wyczekiwany jest debiutu na Wacken zamaskowanych amerykańskich gigantów - Slipknot. Średniowieczni rockmani In Extremo zamierzają promować nowy album "Kompass zur Sonne", a Sick Of It All na pewno spodoba się wielbicielom nowojorskiego hardcore. Niemiecki weteran metalu Udo Dirkschneider i jego zespół U.D.O. połączy siły z korpusem muzycznym Bundeswehry, aby stworzyć epicki set.

Szwedzi z At The Gates również przygotowali coś specjalnego a legenda alternatywnego rocka, New Model Army, crossoverowe sensacjne Fever 333 i Death Angel zaspokoją nawet najbardziej wybrednych fanów. Na końcu listy ogłoszeń znalazł się Black Star Riders, oficjalni spadkobiercy Thin Lizzy.

Zobacz również: Sabaton zagrał specjalny koncert na Wacken Open Air 2019