Wacken Open Air 2022. Kolejne gwiazdy zasiliły skład festiwalu

Podczas tegorocznego Wacken Open Air zagrają między innymi Slipknot, Judas Priest, obchodzący swój 25. jubileusz istnienia In Extremo, Limp Bizkit czy Rose Tattoo. Ale to nie wszystko. Organizatorzy ogłosili właśnie kolejne kapele, które zasilą skład imprezy.

Kolejne metalowe gwiazdy potwierdzają udział Wacken Open Air 2022

Jeden z największych metalowych festiwali na świecie, Wacken Open Air, który został odwołany przez dwa kolejne lata, z nadzieją patrzą w przyszłość. Festiwal Wacken Open Air 2022 ogłosił właśnie kolejne zespoły, które wystąpią w 2022 roku.

Ponowie zobaczymy grupy Powerwolf, ASP, Life Of Agony i Slime. Szczególny udział w festiwalu przypadnie Ann Wilson, wokalistce Heart i członkini Rock'n’Roll Hall Of Fame, która promowac bedzie album "Fierce Bliss".

Kolejne zespoły to:

Vended, Corvus Corax Era Metallum, Satan, Blind Channel, Torfrock, Space Chaser, Insanity Alert, Blood Incantation, The Spirit, Manntra, Gwendydd, Hardbone, Mambo Kurt, Wacken Firefighters, Mutz, 5th Avenue, Acoustic Steel oraz Höhner.

Jest też grupa, której prawdopodobnie nie spodziewalibyście się zobaczyć na Wacken. Jest nią bardzo popularny w Niemczech Höhner.

Współzałożyciel festiwalu Wacken Open Air, Holger Hübner opowiedział, jak doszło to tego niecodziennego połączenia:

Wokalista Höhnera, Henning Krautmacher, i ja siedzieliśmy ostatnio razem przy barze po imprezie w Kalkberg w Bad Segeberg. Rozmawialiśmy o tym, że pozostanie on w zespole Höhner jeszcze tylko przez rok. Zażartowaliśmy, że mały koncert w Wacken byłby miłym pożegnaniem. Kilka drinków później stwierdziliśmy, że musimy to zrobić. Teraz czujemy się zaszczyceni, że możemy w ten sposób uhonorować twórczość tej legendarnej niemieckiej grupy muzycznej. To szalony pomysł w najlepszym tego słowa znaczeniu. Tak jak wtedy, gdy powstawało W:O:A!

Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy dołożyć do składu kolejne zespoły, które zaspokoją różne gusta muzyczne. Od power metalu przez thrash, black i death po niemiecki punk - każdy znajdzie tu coś dla siebie. Po dwóch latach przymusowej ciszy w Wacken, oczekiwanie na muzyczną eksplozję wzrasta wielokrotnie!

- dodaje drugi ze współzałożycieli imprezy, Thomas Jensen.

Tegoroczna impreza odbędzie się w dniach 04 - 06 sierpnia 2022 roku. Więcej informacji na temat Wacken Open Air, jak również wszystkie potwierdzone występy można znaleźć na stronie: www.wacken.com.