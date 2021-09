Wacken Open Air 2022. Kolejne międzynarodowe gwiazdy potwierdzają udział w imprezie

Organizatorzy Wacken Open Air zapowiedzili, że w przyszłym roku na festiwalu zagrają między innymi Slipknot, Judas Priest, obchodzący swój 25. jubileusz istnienia In Extremo, Limp Bizkit, Rose Tattoo, As I Lay Dying, Lacuna Coil, Gwar, Death Angel, Thundermother, Phil Campbell and The Bastard Sons, All Hail The Yeti, Wolves In The Throne Room oraz Crypta. Teraz zdradzili, jakie jeszcze kapele odwiedzą niemiecki festiwal.

Wacken Open Air 2022: Kolejne potwierdzone kapele

Do składu Wacken Open Air 2022 dołączyły właśnie: Mercyful Fate, Hämatom, Kissin'Dynamite, Moonspell, Einherjer, Wind Rose i Nothgard.

Ustawiamy wszystkie żagle w kierunku 2022 roku. Po raz kolejny specjalne podziękowania kierujemy do naszego zespołu bookingowego, który robi wszystko, co w jego mocy, aby zaprezentować fanom jak najwięcej nazwisk z oryginalnego składu na 2020 rok.

- zdradza współzałożyciel W:O:A Thomas Jensen.

Najwyższy czas, abyśmy w końcu wszyscy powrócili do Wacken. Wspólnie z metalowcami z całego świata chcemy świętować na festiwalu, którego nigdy nie zapomną. My w każdym razie jesteśmy na to naprawdę gotowi!

- dodaje Holger Hübner, współzałożyciel W:O:A

Więcej informacji na temat Wacken Open Air, jak również wszystkie potwierdzone występy można znaleźć na stronie: http://www.wacken.com.