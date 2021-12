Wacken Open Air 2022. Kolejne zespoły potwierdzają udział w imprezie

Organizatorzy festiwalu Wacken Open Air ogłosili kolejnych artystów, którzy zagrają na przyszłorocznej edycji. Zobacz, kto to!

Kolejne metalowe zespoły potwierdzają swój udział w Wacken Open Air

Wacken Open Air festiwal odbywa się w mieście Wacken w Niemczech, jednak cieszy się dużą popularnością także wśród polskich fanów metalu. Impreza odbywa się od 1990 roku i gromadzi dziesiątki tysięcy słuchaczy ciężkich brzmień.

Organizatorzy Wacken Open Air zapowiedzieli, że w przyszłym roku na festiwalu zagrają między innymi Slipknot, Judas Priest, obchodzący swój 25. jubileusz istnienia In Extremo, Limp Bizkit, Rose Tattoo, As I Lay Dying, Lacuna Coil, Gwar, Death Angel, Thundermother, Phil Campbell and The Bastard Sons, All Hail The Yeti, Wolves In The Throne Room, Crypta, Mercyful Fate, Hämatom, Kissin'Dynamite, Moonspell, Einherjer, Wind Rose, Nothgard, Belphegor, MORK, KAMPFAR, Pestilence, Rotting Christ, Vomitory i GAEREA.

Do składu Wacken Open Air 2022 dołączyły właśnie:

Overkill

At The Gates

Tiamat

Ill Nino

Suicidal Angels

Cadaver

Brian Downey's Alive And Dangerous

Indian Nightmare

Vulture

Implore

Przyszłoroczna impreza odbędzie się w dniach 04 - 06 sierpnia 2022 roku. Więcej informacji na temat Wacken Open Air, jak również wszystkie potwierdzone występy można znaleźć na stronie: www.wacken.com.