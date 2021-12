Wacken Open Air 2022. Ostatnie ogłoszenie w 2021 roku

Organizatorzy Wacken Open Air zapowiedzieli, że w przyszłym roku na festiwalu zagrają między innymi Slipknot, Judas Priest, obchodzący swój 25. jubileusz istnienia In Extremo, Limp Bizkit czy Rose Tattoo. Teraz w ramach wakeńskiego kalendarza adwentowego zostały ogłoszone kolejne metalowre gwiazdy.

Kolejne metalowe gwiazdy potwierdzają udział Wacken Open Air 2022

Jeden z największych metalowych festiwali na świecie, który został odwołany przez dwa kolejne lata z nadzieją patrzą w przyszłość. Festiwal Wacken Open Air 2022 ogłosił właśnie kolejne zespoły, które wystąpią w 2021 roku.

Wśród oststnich w tym roku ogłoszeń znalazły się wystepy grup:

Arch Enemy

The Night Flight Orchestra

Loudness

Neaera

Perturbator

Gluecifer

Imperium Dekadenz

Therapy?

Disconnected

Slope

Watch Out Stampede

The Halo Effect

Feuerschwanz

Venom

Oprócz Slipknot, Judas Priest, In Extremo, Limp Bizkit czy Rose Tattoo na przuszłorocznej edycji festiwalu zobaczymy również As I Lay Dying, Lacuna Coil, Gwar, Death Angel, Thundermother, Phil Campbell and The Bastard Sons, All Hail The Yeti, Wolves In The Throne Room, Crypta, Mercyful Fate, Hämatom, Kissin'Dynamite, Moonspell, Einherjer, Wind Rose, Nothgard, Belphegor, MORK, KAMPFAR, Pestilence, Rotting Christ, Vomitory, GAEREA, Overkill, At The Gates, Tiamat, Ill Nino, Suicidal Angels, Cadaver, Brian Downey's Alive And Dangerous, Indian Nightmare, Vulture i Implore, Stratovarius, Clutch, Soen, Butcher Babies, Black Inhale, Dope, Dead Label, Micheal Monroe, The Rise Of Mictlan, Static X, Hypocrisy, Nasty, Burger Kill, Freedom Call, Bokassa, Onslaught, Visions of Atlantis, Alligatoah, Mister Misery, Surgical Strike i Endseeker.

Przyszłoroczna impreza odbędzie się w dniach 04 - 06 sierpnia 2022 roku. Więcej informacji na temat Wacken Open Air, jak również wszystkie potwierdzone występy można znaleźć na stronie: www.wacken.com.