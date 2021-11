Wacken Open Air 2022. Kolejne metalowe gwiazdy potwierdzają udział w imprezie

Organizatorzy Wacken Open Air zapowiedzieli, że w przyszłym roku na festiwalu zagrają między innymi Slipknot, Judas Priest, obchodzący swój 25. jubileusz istnienia In Extremo, Limp Bizkit, Rose Tattoo, As I Lay Dying, Lacuna Coil, Gwar, Death Angel, Thundermother, Phil Campbell and The Bastard Sons, All Hail The Yeti, Wolves In The Throne Room, Crypta, Mercyful Fate, Hämatom, Kissin'Dynamite, Moonspell, Einherjer, Wind Rose i Nothgard.

Wacken Open Air 2022: Kolejne potwierdzone kapele

Teraz zdradzili, jakie jeszcze kapele odwiedzą niemiecki festiwal. Do składu Wacken Open Air 2022 dołączyły właśnie:

Belphegor

MORK

KAMPFAR

Pestilence

Rotting Christ

Vomitory

GAEREA

Więcej informacji na temat Wacken Open Air, jak również wszystkie potwierdzone występy można znaleźć na stronie: www.wacken.com.