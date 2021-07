Wacken Open Air po raz kolejny wyprzedane. Co wiemy o przyszłorocznej edycji festiwalu?

Ubiegłoroczna, 31. edycja wydarzenia ze względu na pandemie koronawirusa odbywa się w sieci. Po tym jak tegoroczne Wacken Open Air musiało zostać przełożone z powodu pandemii, promotorzy ogłosili, że nie będzie regularnej przedsprzedaży na W:O:A 2022.

Wacken Open Air po raz kolejny wyprzedane

Aż 95% fanów postanowiło zatrzymać swoje bilety. Nieliczne pozostałe bilety na festiwal zaplanowany od 4 do 8 sierpnia 2022 roku, na którym potwierdzone są już takie zespoły jak Judas Priest, Slipknot, Till Lindemann, zostały rozdysponowane losowo wśród zainteresowanych osób z listy mailingowej.

Jesteśmy głęboko poruszeni wsparciem, jakie otrzymaliśmy od naszych fanów w ciągu ostatnich miesięcy. Fakt, że odsetek osób, które zachowały swoje bilety, jest nawet wyższy niż w zeszłym roku, jest dla nas kolejnym wyróżnieniem, dlatego z całego serca możemy powiedzieć: Dziękujemy za wsparcie, Metalheads! To zaszczyt móc tworzyć dla was wydarzenia!

- mówi Holger Hübner, dyrektor zarządzający WOA Festival GmbH.

Jego wspólnik Thomas Jensen dodaje:

W:O:A 2022 jest praktycznie wyprzedany. Rozumiemy to jako sygnał od fanów, którzy mówią nam, że są tak samo głodni muzyki na żywo jak my. Nie możemy się doczekać ponownego spotkania z nimi - z niektórymi, którzy dołaczą do nas już we wrześniu spotkamy się na Bullhead City Festiwal.

Wacken Open Air 2022

Wacken 2021 miał upłynąć pod znakiem znanych horrorów. Po raz pierwszy w historii festiwal miał być poszerzony o dodatkowy dzień. Organizatorzy wydarzenia ogłosili niedawno kto potwierdził swój udział w Wacken Ope Air 2022. Wśród kapel znajdują się między innymi: Slipknot, Judas Priest, obchodzący swój 25. jubileusz istnienia In Extremo, Limp Bizkit, Rose Tattoo, As I Lay Dying, Lacuna Coil, Gwar, Death Angel, Thundermother, Phil Campbell and The Bastard Sons, All Hail The Yeti, Wolves In The Throne Room oraz Crypta.

Bullhead City Festival

15 czerwca 2021 roku niemieccy organizatorzy ogłosili, że stęsknili się za koncertami i jesienią 2021 w miejscowości Wacken odbędzie się inny festiwal. Jak czytamy w informacji prasowej:

Drodzy Metalowcy,

Wreszcie, po dwóch długich latach, nadszedł czas: Metal wraca do domu! Już we wrześniu, a dokładniej 16, 17 i 18 września 2021, po raz pierwszy w Wacken odbędzie się Bullhead City Festival! Na kilku scenach, w tym głównej na Bullhead City Plaza zaprezentuje się wiele zespołów i zaoferujemy wystarczająco dużo miejsca, by było bezpiecznie. (...) W końcu wszyscy - zarówno Wy, jak i muzycy jesteście spragnieni muzyki na żywo.

Pierwsze ogłoszone zespoły prezentują się następująco:

Nightwish

Blind Guardian

Powerwolf

Doro

Saltatio Mortis

Nasty

Gaahls Wyrd

Endseeker

Slope

Burning Witches

Pojemność Bullhead City jest obecnie ustalona na 20.000 osób dziennie, choć liczba ta może zostać zwiększona, jeśli warunki epidemiologiczne na to pozwolą. W chwili obecnej nie ma żadnych ograniczeń dla osób z zagranicy, z wyjątkiem przepisów dotyczących wjazdu do Niemiec, które będą obowiązywać we wrześniu.



Oczekuje się, że wszyscy uczestnicy muszą być po przyjeździe albo przebadani, albo zaszczepieni, albo wyleczeni. W tym przypadku konieczny będzie potwierdzony status z personalizacją biletu. Wymóg posiadania maski może być pominięty w większości obszarów festiwalu. Spożywanie alkoholu będzie oczywiście dozwolone bez ograniczeń na terenie imprezy oraz na polu namiotowym. Ze względu na dynamikę sytuacji pandemicznej, dokładne środki na wrzesień nie mogą być w tym momencie ostatecznie ogłoszone.

Bullhead City 2021 - bilety

Przedsprzedaż biletów na Bullhead City rozpocznie się już jutro, 9 lipca o 10 rano za pośrednictwem Ticketcenter.Wacken.com. Pierwsze 5000 biletów jest zarezerwowane dla posiadaczy biletów na W:O:A 2022. Wszystkie pozostałe bilety będą sprzedawane na Metaltix.com.



Bilety jednodniowe są dostępne w cenie 90 € za sztukę, dodatkowe bilety parkingowe w cenie 10 € z. Bilety 3-dniowe są dostępne w cenie 196 € plus opłata serwisowa w wysokości 54 €. Dalsze dodatkowe opcje rezerwacji można znaleźć na stronie Wacken.com.