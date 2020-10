Waterparks w Polsce. Zespół zagra w ramach trasy "See You In The Future" [DATA, MIEJSCE, BILETY]

W 2020 roku podpisał umowę z 300 Entertainment. Waterparks zyskał popularność dzięki animowanym stylom muzycznym. Wydany w 2019 roku "Fandom" wyniósł ich na nowe krytyczne i komercyjne szczyty. Album, zdobywając serię najlepszych wyników w karierze Waterparks, wylądował na 2. miejscu listy przebojów Billboard Top Alternative Albums i był ich pierwszym debiutem w Top 40 na liście Billboard Top 200.

Pod koniec 2019 roku i na początku 2020 roku graliśmy koncerty na trasie FANDOM Tour, które były zdecydowanie największe, jakie dotychczas zrobiliśmy. Dzięki samodzielnym opracowywaniu koncepcji i zaangażowaniu w produkcję odbierałem tę trasę jako najbardziej osobistą ze wszystkich dotychczasowych. W ostatnim czasie mieliśmy okazję usiąść do pomysłów na show i opracować koncerty w sposób, jakiego nigdy wcześniej sobie nie wyobrażaliśmy, więc jestem gotowy, aby wszystkie te pomysły wprowadzić w życie. Poza tym jestem naprawdę cholernie zmęczony niegraniem koncertów. Więc bądź bezpieczny, noś maskę, myj ręce, a zobaczymy się w przyszłości. "

- mówi frontman zespołu, Awsten Knight.

All Them Witches zagra w Polsce [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Zespół ogłosił również wydanie "Fandom. Live in the UK!", pierwszego koncertowego filmu i albumu zespołu. Koncert został nagrany w styczniu 2020 roku w O2 Academy w Birmingham podczas wyprzedanego koncertu trasy "Fandom".

Producenci wykonawczy, Awsten Knight i Jawn Rocha, wykorzystali specjalne efekty, aby stworzyć niesamowite doświadczenie, które jest zarówno ekscytujące, jak i bardzo intymne. Premiera będzie miała miejsce 27 listopada 2020.

"

Zawsze chciałem, żeby Waterpark miał swój koncert nagrany na DVD, bo uwielbiam oglądać filmy innych zespołów. Chciałem podejść do tego inaczej i spróbować zrobić z tego dzieło sztuki, a nie tylko dokument z tego wieczoru. Będąc reżyserem, chciałem, żeby był to w pewnym sensie Waterparks IAMX show w alternatywnym wszechświecie, więc każda piosenka jest stylizowana na wzór emocji, jakie czuję, kiedy występujemy. Edytowanie zajęło nam 6 miesięcy, aby móc stworzyć coś co uważamy za innowacyjne/abstrakcyjne, ale jednocześnie przemyślane i spójne. "