We Wrocławiu odbył się koncert w "akwarium". Muzycy zagrali dla fanów zza szyby [WIDEO]

W przejściu podziemnym we Wrocławiu odbył się wyjątkowy, symboliczny koncert grupy Neony. Artyści zagrali dla słuchaczy zza szyby.

Rok bez koncertów, jakie znamy sprzed pandemii, boli nie tylko muzyków, którzy stracili swoje główne źródło utrzymania, ale też ich fanów oraz osoby zaangażowane w organizacje występów na żywo. Tęsknota za słuchaniem ulubionych wykonawców pod sceną jest tak silna, że organizatorzy chwytają się przeróżnych sposobów na umożliwienie kapelom koncertowania. Przykładem może być impreza Czarci Teatr w Trzech Aktach. W jej ramach metalowcy spotkali się w Teatrze Palladium w Warszawie, żeby zagrać dla publiczności wyjątkową sztukę.

Wrocław. Koncert Neonów w przejściu podziemnym za szybą

Koncert w zupełnie innej formie niż do tej pory zorganizował również zespół Neony. Muzycy grali swoje utwory w przejściu podziemnym we Wrocławiu za szybą Centrum Innowacji. Miało to swój wyjątkowy, symboliczny wymiar.

Jak pisze zespół:

Podczas pandemii. W czasach gdy kultura zeszła do podziemia. Wrocławski zespół Neony postanowił wpuścić strumień swojej muzyki w tkankę miasta. Przejście Świdnickie to miejsce, przez które wchodzi się na rynek wrocławski. Ci, którzy przejdą górą, nie załapią się na darmowe show. Czasami warto wybrać trudniejszą, ciekawszą drogę.

Grupa nie poinformowała nikogo o wydarzeniu, muzycy nie chcieli, żeby w przejściu zebrała się zbyt duża grupa osób.

Przechodnie są przypadkowi, a reakcje prawdziwe. Zespół grał tylko po 1 utworze, po czym cała publiczność, która zebrała się w trakcie jego trwania rozchodziła się.

Materiał z tego wyjątkowego wydarzenia możecie zobaczyć poniżej:

Jeśli zastanawiacie się, jak przez grubą szybę przechodnie mogli usłyszeć, co grają muzycy - zespół pomyślał również o tym. Jak czytamy na gazetawroclawska.pl, artyści wystawili nagłośnienie w stronę publiczności, co rozwiązywało problem. Koncert zaczynał się, gdy w podziemiach pojawiali się ludzie, a kończył zaledwie po jednym utworze. Światła gasły, publiczność wracała do swoich spraw, a zespół znikał za szybą.

Neony to wrocławska rockowa grupa powstała w 2008 roku. Muzycy w 2010 roku zostali laureatami Jarocin Festiwal 2010 roku, a 5 lat później otrzymali nominację do Fryderyków. Grupa ma na koncie dwie epki oraz trzy albumy studyjne. Ostatni z nich "Teraz" ukazał się w 2019 roku.