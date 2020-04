Więcej metalu na Summer Dying Loud 2020. Kolejni wykonawcy dołączyli do line-upu imprezy

Koronawirus pokrzyżował wszystkim fanom grania live koncertowe plany. Większość wydarzeń doczekała się nowych dat, jednak niestety są i takie, które zostały odwołane. Agencje koncertowe, kluby oraz sami wykonawcy apelują jednak, aby nie zwracać zakupionych biletów. W większości miejsc można wymienić je na vouchery na inne wydarzenia lub poczekać na nowy termin upragnionego koncertu. Takie działanie może ocalić niejedno miejsce, w którym wkrótce znowu pomachamy głowami przy ulubionej muzie, kiedy pandemia się skończy.

Summer Dying Loud 2020: Tiamant i Ragehammer w składzie

Miejmy nadzieję, że do września imprezy masowe wrócą na mapę Polski, a 12. edycja najgłośniejszego zakończenia lata w Polsce odbędzie się bez przeszkód. W tym roku skład Summer Dying Loud to prawdziwa gratka dla fanów ekstremy. Cały line-up imprezy nie jest jeszcze znany, a już możemy być pewni, że Aleksandrów Łódzki w dniach 10-12 września 2020 wypełni się po brzegi metalowcami z każdego zakątka Polski.

Do bogatego line-upu imprezy dołączyły właśnie dwie metalowe kapele. Pierwsza z nich to Tiamat. Szwedzka legenda, która zagra na festiwalowej scenie materiał z płyt "Clouds" oraz "Wildhoney". Oprócz tego na Summer Dying Loud usłyszymy także polską grupę Ragehammer. Ich surowy, nienawistny black/thrash metal bez kompromisów, dystansu i miłosierdzia wybrzmi po dłuższej koncertowej przerwie już we wrześniu na scenie w Aleksandrowie Łódzkim.

Summer Dying Loud 2020: Kto zagra?

W składzie tegorocznego Summer Dying Loud do tej pory znaleźli się:

Napalm Death,

Anathema,

Asphyx,

Enslaved,

Motorowl,

Katla.,

Night Demon,

Year of The Cobra,

Me And That Man,

Tides From Nebula,

Fleshworld,

Only Sons,

Dom Zły,

Deszcz,

The Dead Goats,

Diuna,

Tiamat,

Ragehammer

Summer Dying Loud 2020: Bilety

Wejściówki na wydarzenie znajdziecie na stonie ebilet.pl. Aktualnie karnet na 3 dni festiwalowe kosztuje 159 złotych. Jeśli wybierzecie opcję z polem namiotowym - koszt karnetu wzrośnie do 179 złotych. Osobno do kupienia są miejsca parkingowe w cenie 30 złotych. Wejściówki na pojedyncze dni imprezy jeszcze nie są dostępne do nabycia.

