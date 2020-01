Wiemy, kto wystąpi przed Aerosmith na koncercie w Polsce

Grupa Aerosmith na czele ze Stevenem Tylerem powróci wkrótce do Polski. Muzycy po raz kolejny zagrają w naszym kraju już 12 lipca 2020 roku w TAURON Arenie Kraków.

Aerosmith w Polsce. Kto zagra jako support?

W roli gości Aerosmith podczas koncertu w Polsce usłyszymy amerykańską blues-rockową grupę Rival Sons.

Założony w Long Beach w 2008 roku zespół Rival Sons wydał swój debiutancki album "Before the Fire" w 2009 roku. W 2014 płytą "Great Western Valkyrie" przypieczętował swoją pozycję na rynku muzycznym. Przez lata zespół konsekwentnie wypracowywał swoją własną ścieżkę kariery, koncertując z legendami takimi jak The Rolling Stones, Guns N’ Roses, Black Sabbath i AC/DC.

Aerosmith w Polsce. Bilety

Bilety na koncert Aerosmith są dostępne na stronie ticketmaster.pl. Ceny wejściówek wahają się od 199 do 724 złotych. Fani zespołu mogą również nabyć bilet w opcji VIP, jednak jest to o wiele droższa przyjemność. Specjalne wejściówki kosztują nawet przeszło 6,5 tysiąca złotych.

