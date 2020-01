Wiemy, kto wystąpi przed Editors na koncertach w Warszawie i Krakowie

25 października 2019 roku ukazał się najnowszy album grupy Editors zatytuowany "Black Gold". Płyta z największymi hitami zespołu, zawiera przekrojowy materiał z 15-letniej kariery zespołu. W ramach promocji krążka Editors dwukrotnie zagra w Polsce.

Editors w Polsce. Kto zagra jako support?

W roli gościa grupy Editors zobaczymy Whispering Sons.

Wraz z debiutanckim albumem Whispering Sons – "Image" - brukselski zespół cold/new wave z holenderskimi korzeniami z Limburgii (Sander Hermans (syntezatory), Fenne Kuppens (wokal), Kobe Lijnen (gitara), Sander Pelsmaekers (perkusja) i Tuur Vandeborne (bas)) odniósł spektakularny sukces.

Album znalazł się na szóstym miejscu na liście 100 najlepszych albumów, a singiel "Alone" był wybierany przez słuchaczy listy przebojów "De Afrekening" [The Countdown] w Studio Brussel przez pięć kolejnych tygodni oraz listy "Vox" w Radio 1 przez 2 tygodnie. Na ich koncertach w Belgii nie ma prawie żadnego miejsca, w którym nie byłoby konieczne powieszenie napisu "wyprzedane" na drzwiach wejściowych. Na scenie Whispering Sons za każdym razem zachwyca tłum – to, że nazwano ich "obecnie najlepszym belgijskim zespołem", nie jest przypadkiem.

Editors zagra w Polsce w 2020 - data, miejsce, bilety

Editors odwiedzi Polskę i zagra dwa koncerty: 4 lutego w klubie Studio w Krakowie oraz 5 lutego na Torwarze w Warszawie.

Bilety w cenie od 130 zł można kupić na stronie organizatora - Live Nation oraz w Ticketmaster.

