Wiemy, kto wystąpi w roli gościa specjalnego na koncercie Lenny'ego Kravitza w Polsce

Lenny Kravitz, uważany za jednego z najwybitniejszych muzyków rockowych naszych czasów. Artysta znany jest ze swoich energetycznych koncertów, podczas których podnosi wysoko poprzeczkę swoją muzyką, idealnie łącząc brzmienia rock ‘n’ rolla, funku, bluesa i soulu.

Cory Henry & The Funk Apostles w Polsce

Cory Henry to pianista jazzowy, wirtuoz gry na organach Hammonda B-3, a także producent muzyczny. Amerykański artysta dwukrotnie został laureatem nagrody Grammy, jest też znany z występów w zespole jazzowym Snarky Puppy. W swojej twórczości inspiruje się m.in. muzyką gospel, jazzem i soulem.

W jego muzyce słychać wpływy nowojorskiego dzieciństwa artysty i inspirację muzyką gospel, a także takimi legendami jak Stevie Wonder.

Cory Henry & The Funk Apostles to projekt tworzony z ogromną pasją i sercem do muzyki. Charyzmatyczne osobowości i dynamiczne, często improwizowane występy na żywo przysporzyły im sporej grupy fanów, którzy z wyczekiwaniem śledzą kolejne muzyczne kroki zespołu.

Lenny Kravitz w Polsce w 2020 roku. Bilety

Bilety na wydarzenie w regularnej sprzedaży są dostępne od piątku 18.10.2019 od godz. 10:00 na LiveNation.pl oraz Ticketmaster.pl

