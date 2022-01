Wiemy, kto zagra przed Kornem w Warszawie [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Zespół Korn był zmuszony przenieść swój koncert i odwiedzi nasz kraj 31 maja 2022 w Warszawie na Torwarze. Organizatorzy występu ogłosili, kogo zobaczymy przed główną gwiazdą. Fani mocnych brzmieć będą zadowoleni!

Koncert Korna w Warszawie: Wiemy, kto zagra przed zespołem

Gościli na największych festiwalach na świecie, w maju wystąpią jako gość specjalny zespołu KORN. Już 31 maja 2022 zobaczymy zespół Fever 333.

Tytułowy utwór z EP-ki "Made an America" zdobył nagrodę GRAMMY 2019 w kategorii „Najlepszy występ rockowy”. Ich pełnometrażowy debiutancki album "Strength in Numb333rs" osiągnął łącznie 60 milionów streamów.

Oglądaj

Zespół Fever 333 rozpalił sceny największych światowych festiwali muzycznych, m.in.: Lollapalooza, AfroPunk, Reading, Download UK, Download AU, Park Live Moscow czy japoński Fuji Rock Festival.

Stoją zawsze obok ludzi, są aktywistami, koncentrują się na społeczności, dobroczynności i dokonywaniu zmian. Wokalista FEVER 333, Jason Aalon Butler, stworzył fundację Walking In My Shoes Foundation, która działa na rzecz organizacji propagujących empatię, zrozumienie i zmiany w społecznościach. Po tragicznym morderstwie George'a Floyda, Jason spędził 13 dni na ulicach, maszerując na frontach rebelii w Los Angeles. 14. dnia wrócił do domu i zaczął tworzyć, a efektem tego jest EP-ka wydana w 2020 roku - "Wrong Generation".

Korn w Polsce: Gdzie kupisz bilety?

Bilety zakupione na wcześniejszą datę koncertu Korna pozostają ważne. Wejściówki cały czas możecie zakupić na stronie Live Nation. Ceny zaczynają się od 225 złotych.