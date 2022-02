Winyle Tour 2022: Gwiazdy muzyki lat 80. i 90. ruszają w trasę. Te zespoły łączą pokolenia

Muzyczne ikony lat 80. i 90. ruszają w trasę koncertową. Kobranocka, Sztywny Pal Azji i Róże Europy już wiosną zagrają w 4 polskich miastach. To za sprawą ich wspólnych koncertów zostanie przywrócony klimat i emocje tamtych czasów.

Cztery koncerty, które odbędą się w marcu 2022 roku, będą dla wielu osób powrotem do złotych lat polskiego rocka. Fani będą mogli sobie przypomnieć czasy, kiedy muzyka czymś więcej, niż tylko dźwiękami a słowa miały głębszy sens. Podczas koncertów zespoły przypomną swoje największe evergreeny, ale również zaprezentują nowy, nie mniej ekscytujący repertuar.

Tych kapel nikomu nie trzeba przedstawiać, a ich hity śpiewane są do dziś. Niezorientowanym musimy napisać, że w latach 80. nie było internetu, YouTube i telefonów komórkowych. Twórczość zespołów niosła się za sprawą kaset przegrywanych na Grundigach i piosenkach śpiewanych przy ognisku. W telewizji były dwa kanały, a przy życiu trzymał nas nieśmiertelny Marek Niedźwiecki z radiową Trójką i "Rozgłośnia Harcerska". To tyle historii. Czas na powrót do przeszłości!