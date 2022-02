Europejska część Worlds Collide Tour, w ramach którego zobaczymy Within Temptation i Evanescence, została przeniesiona na zimę bieżącego roku. Kiedy dokładnie zobaczymy zespoły i co z zakupionymi biletami?

Within Temptation i Evanescence przekładają koncerty w Polsce. Kiedy zobaczymy zespoły na żywo?

Niestety coraz częściej artyści decydują się na zmianę terminów koncertów w Europie i również występy Within Temptation i Evanescence zostały przesunięte, ale całe szczęście nie będziemy musieli bardzo długo czekać na te koncerty.

W związku z tymczasowymi utrudnieniami w realizacji trasy koncertowej, management zespołów podjął decyzję o jej przesunięciu na nieodległy, tegoroczny termin. Przesunięty koncert Within Temptation i Evanescence odbędzie się 5 grudnia do gliwickiej Arenie. W roli supportu zespołów wystąpią Szwedzi ze Smash Into Pieces.

Fot. materiały prasowe

Organizatorzy zapewniają, że wszystkie bilety na koncert będą honorowane w nowym terminie wydarzenia. Wejściówki na koncert nadal są dostępne na ebiliet.pl oraz Knock Out Music Store. Za bilety za miejsca stojące zapłacicie od 199 do 279 złotych, zaś miejsca siedzące kosztują 179 – 299 zł.