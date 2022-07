Wolves In The Throneroom na dwóch koncertach w Polsce [DATY, MIEJSCA, BIELTY]

Wolves In The Throne Room zagrają dwa koncerty w Polsce. Sprawdźcie szczegóły wydarzeń.

Wolves in the Throne Room to amerykański zespół black metalowy założony w 2002 roku w Olimpii w stanie Waszyngton przez braci Aarona i Nathana Weaverów. Do tej pory wydali siedem pełnowymiarowych albumów, dwa albumy koncertowe i jedną EP-kę. Jedną z koncepcji założycieli zespołu jest skierowanie "energii krajobrazu Północno-Zachodniego Pacyfiku" do formy muzycznej.

Wolves In The Throneroom na dwóch koncertach w Polsce

Muzyka zespołu została opisana jako "klimatyczny black metal" i "cascadian black metal" i jest inspirowana skandynawskim black metalem.

Wolves in the Throne Room nie jest black metalem, a dokładniej, gramy black metal na własnych warunkach, z naszych własnych powodów

- twierdzi Aaron Weaver.

Natura i jej potęga oraz tajemnice stanowią też ważną część przekazu grupy. Sprawa kluczowa to koncerty, które Wolves In The Throne Room gra bez makijaży, bez kapturów i masek oraz przy świetle płomieni, co tworzy aurę swoistego muzycznego rytuału. Muzycy lubią, gdy publika, zamiast szaleć, kontempluje ich muzykę.

Wolves In The Throneroom w Polsce. Daty, miejsca, bilety

Bracia Weaver zagrają w Warszawie oraz Krakowie. Zespół zagra kolejno 20 października w krakowskim klubie Kwadrat, a następnie 21 października w klubie Proxima w Warszawie. Gościem specjalnym zespołu będą Bell Witch & Aerial Ruin, występujący pod nazwą Stygian Bough.



Biety dostepne sa na knockoutmusicstore.pl.