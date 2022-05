YouTuber Leo Maracchioli zamienia wszystko w metal. Jego zespół Frog Leap zagra 24 czerwca w Gdańsku w klubie Stary Maneż z okazji 40-lecia firmy Gitar Mayones. Specjalnym gościem będzie Jakub Żytecki. Gdzie możecie kupić bilety?

YouTuber Leo Moracchioli wystąpi w Polsce. Kiedy i gdzie zobaczymy Frog Leap na żywo?

Leo Moracchioli jest norweskim muzykiem i producentem metalowym. Jest multiinstrumentalistą znanym najbardziej z jego metalowych coverów popularnych piosenek sprzed lat. Jako Frog Leap Studios, bo pod takim pseudonimem pokazuje swoją twórczość, nagrał ponad 400 coverów i zgromadził prawie 5 000 000 podążających za nim fanów w serwisie You Tube.

Przekrój utworów, które bierze na warsztat jest bardzo szeroki. Jego najbardziej popularne wersje utworów to m.in. "Hello" - Adele, "Poker Face" i "Bad Romance" - Lady Gaga, "Feel Good Inc." - Gorillaz, "Chandelier" - Sia, "Africa" - Toto, czy "Old Town Road" by Lil Nas X.

Fot. materiały prasowe

Skład zespołu:

Leo Moracchioli (vocals and guitar),

(vocals and guitar), Hannah Boulton (female vocals),

(female vocals), Erik Torp (bass),

(bass), Rabea Massaad (guitar),

(guitar), Truls Haugen (vocals and drums).

Bilety za 79 złotych kupicie na stronie ebilet.pl