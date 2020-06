Zespół Flogging Molly odwołał koncerty w Polsce. Co z zakupionymi biletami?

Flogging Molly to irlandzko-amerykański zespół grający muzykę określaną mianem celtic punk rock. Grupa została założona przez Dave’a Kinga, irlandzkiego imigranta oraz amerykańską skrzypaczkę Bridget Regan w Los Angeles w 1997 roku.

Flogging Molly odwołał koncert w Polsce. Co z zakupionymi biletami?

Dave King wyjaśnił, że nazwa zespołu pochodzi od "Molly Malone's", irlandzkiego pubu znajdującego się w Los Angeles.

Zespół ma na koncie 6 albumów studyjnych, a ostatni z nich zatytułowany ,"Life is Good’" ukazał się w 2017 roku. Inspiracją grupy są tacy artyści jak m.in The Pogues, The Dubliners, The Clash, Sex Pistols oraz Johnny Cash.

Koncerty Flogging Molly, zaplanowane na 21 i 22 lipca 2020, zostają przełożone odpowiednio na 19 i 20 lipca, 2021.

Zakupione wcześniej bilety zachowują ważność.

" Uważnie obserwujemy bezprecedensową sytuację i stało się jasne, że z powodu koniecznych środków ostrożności podjętych na całym świecie, koncert nie będzie mógł się odbyć w pierwotnie zaplanowanym terminie. Zachowaj swój bilet, ponieważ będzie ważny na nową datę. Bądźcie bezpieczni i dbajcie o siebie. "

- napisał w oświadczeniu organizator koncertu.

