Znamy artystów Męskiego Grania 2022. Nie zabraknie rockowych gwiazd

Przed nami największa edycja Męskiego Grania w historii. Na dwóch scenach wystąpi prawie 80 polskich artystów reprezentujących odmienne konwencje i style, w tym m.in. Dawid Podsiadło, Daria Zawiałow, Organek oraz oczywiście Męskie Granie Orkiestra 2022, której skład ujawniony zostanie 31 maja. Trasa zagra w aż ośmiu miastach, a koncerty będą się odbywały zarówno w piątki, jak i soboty.

Męskie Granie 2022: Znamy artystów, którzy zagrają na koncertach

Podczas 13. edycji wydarzenia na scenie głównej wystąpią artyści znani zarówno z wcześniejszych odsłon Męskiego Grania, jak i zupełnie nowe twarze w projekcie. Podczas 16 koncertów będzie można zobaczyć: Darię Zawiałow, IGO, KORTEZ PROJEKT SPECJALNY, Kwiat Jabłoni, MIUOSHA x Zespół Śląsk „Pieśni Współczesne”, ØRGANKA, PRO8L3M Art Brut na żywo, RALPHA KAMINSKIEGO, sanah, ZALEWSKIEGO (w dwóch projektach: ZALEWSKI i ZALEWSKI MTV Unplugged), Bitaminę, BRODKĘ, Cool Kids of Death, FISZ EMADE TWORZYWO, Jakuba Józefa Orlińskiego & Aleksandra Dębicza, KARAŚ / ROGUCKI, KAŚKĘ SOCHACKĄ, Króla, MARIĘ PESZEK, ME AND THAT MAN, MROZA, Natalię Przybysz (w tym z projektem Natalia Przybysz: 40 lat O! Maanam), Tribute to Krzysztof Krawczyk, WaluśKraksaKryzys, Vito Bambino, Mitch & Mitch con il loro Gruppo Etereofonico oraz SMOLIK // KEV FOX.

Zwieńczeniem piątkowych koncertów będzie projekt specjalny w wykonaniu Dawida Podsiadły, który można będzie usłyszeć jedynie na tegorocznym Męskim Graniu. Artysta wystąpi na trasie z wyjątkowym repertuarem, będącym połączeniem jego największych przebojów oraz dawno niegranych bądź nigdy niewykonanych na żywo utworów z artystycznego dorobku. W soboty przed publicznością zaprezentuje się natomiast Męskie Granie Orkiestra 2022, której skład zostanie ujawniony 31 maja. Tego dnia odbędzie się również premiera tegorocznego singla.

Fot. materiały prasowe

Męskie Granie 2022: Line-up koncertów

24-25 czerwca – Poznań, Park Cytadela

Piątek

Scena Główna:

Daria Zawiałow; KARAŚ/ROGUCKI; Mitch & Mitch con il loro Gruppo Etereofonico; WOJTEK MAZOLEWSKI – YUGEN; Dawid Podsiadło

Scena Ż:

Ania Leon; BARANOVSKI; FISMOLL; Jan-rapowanie; Kamil Hussein; Zdechły Osa

Sobota

Scena Główna:

Cool Kids of Death; KORTEZ PROJEKT SPECJALNY; MIUOSH x Zespół Śląsk „Pieśni Współczesne”; WaluśKraksaKryzys; Męskie Granie Orkiestra 2022

Scena Ż:

Jagoda Kret; JULIA WIENIAWA; Kacperczyk; MEEK, OH WHY?; SYNDROM PARYSKI; Wczasy

8-9 lipca – Katowice, Dolina Trzech Stawów

Piątek

Scena Główna:

król; MARIA PESZEK; SMOLIK // KEV FOX; Tribute to Krzysztof Krawczyk; Dawid Podsiadło

Scena Ż:

1988 – Ruleta show feat. Tymek, Kacha, Margaret, Rosalie., Onoe Caponoe, Zdechły Osa, Tonfa, Hades, Scolop333ndra; BARANOVSKI; Frank Leen; JULIA WIENIAWA; RAT KRU x KOMBII; The Cassino

Sobota

Scena Główna:

KAŚKA SOCHACKA; Kwiat Jabłoni; ØRGANEK; WaluśKraksaKryzys; Męskie Granie Orkiestra 2022

Scena Ż:

Natalia Szroeder; Ofelia; Rita Pax – Tribute to Breakout; Sea Saw; SOBEL; Wczasy

15-16 lipca – Warszawa, Służewiec

Piątek

Scena Główna:

Cool Kids of Death; Daria Zawiałow; król, Mitch & Mitch con il loro Gruppo Etereofonico; Dawid Podsiadło

Scena Ż:

BEDOES; BIBOBIT/OSIECKA i Goście; Jagoda Kret; KAMP! X; Rubens; Zalia

Sobota

Scena Główna:

MARIA PESZEK; ME AND THAT MAN; MROZU; ZALEWSKI; Męskie Granie Orkiestra 2022

Scena Ż:

ATLVNTA; BOKKA; Frank Leen; ta UKRAINKA; Wczasy

22-23 lipca – Wrocław, Partynice

Piątek

Scena Główna:

Cool Kids of Death; Daria Zawiałow; FISZ EMADE TWORZYWO; Tribute to Krzysztof Krawczyk; Dawid Podsiadło

Scena Ż:

Coals; EABS; jakub skorupa; Kacperczyk; Rubens; ta UKRAINKA

Sobota

Scena Główna:

Bitamina; KAŚKA SOCHACKA; RALPH KAMINSKI; ZALEWSKI MTV Unplugged; Męskie Granie Orkiestra 2022

Scena Ż:

BIBOBIT/OSIECKA i Goście; Jan-rapowanie; Ofelia; Resina pres. Speechless; Trupa Trupa; ŻURKOWSKI

29-30 lipca – Kraków, Muzeum Lotnictwa

Piątek

Scena Główna:

BRODKA; KARAŚ/ROGUCKI; Natalia Przybysz; RALPH KAMINSKI; Dawid Podsiadło

Scena Ż:

BEDOES; jakub skorupa; MEEK, OH WHY?; Rita Pax – Tribute to Breakout; YANA; ŻURKOWSKI

Sobota

Scena Główna:

IGO; Kwiat Jabłoni; MROZU; WaluśKraksaKryzys; Męskie Granie Orkiestra 2022

Scena Ż:

Ania Leon; ARS LATRANS Orchestra: Sztuka Miłości; MARTIN LANGE; SZCZYL; WOJTEK MAZOLEWSKI – YUGEN; Zdechły Osa

12-13 sierpnia – Szczecin, Łasztownia

Piątek

Scena Główna:

Kwiat Jabłoni; MROZU; Natalia Przybysz: 40 lat O! Maanam; ØRGANEK; Dawid Podsiadło

Scena Ż:

asthma; Dziwna Wiosna; Jan-rapowanie; Natalia Szroeder; Oxford Drama; SYNDROM PARYSKI

Sobota

Scena Główna:

Bitamina; IGO; MIUOSH x Zespół Śląsk „Pieśni Współczesne”; ZALEWSKI MTV Unplugged; Męskie Granie Orkiestra 2022

Scena Ż:

Kacperczyk; Kamil Hussein; KAMP! X; KUKON; Mery Spolsky; YANA

19-20 sierpnia – Gdańsk, Polsat Plus Arena

Piątek

Scena Główna:

FISZ EMADE TWORZYWO; ME AND THAT MAN; MIUOSH x Zespół Śląsk „Pieśni Współczesne”; RALPH KAMINSKI; Dawid Podsiadło

Scena Ż:

BEDOES; BOKKA; Jagoda Kret; LUNA; MARTIN LANGE; Zdechły Osa

Sobota

Scena Główna:

KAŚKA SOCHACKA; sanah; Vito Bambino; Męskie Granie Orkiestra 2022

Scena Ż:

EABS; MUCHY; Ofelia; The Cassino; TYMEK; Zalia

26-27 sierpnia – Żywiec, Amfiteatr Pod Grojcem

Piątek

Scena Główna:

BRODKA; król; FISZ EMADE TWORZYWO; MIUOSH x Zespół Śląsk „Pieśni Współczesne”; PRO8L3M Art Brut na żywo feat. Wanda i Banda, Majka Jeżowska, Martyna Jakubowicz; Dawid Podsiadło

Scena Ż:

ATLVNTA; Coals; Dziwna Wiosna; MEEK, OH WHY?; Resina; TYMEK, URBAŃSKI; YANA

Sobota

Scena Główna:

IGO; Jakub Józef Orliński & Aleksander Dębicz; KORTEZ PROJEKT SPECJALNY; Tribute to Krzysztof Krawczyk; ZALEWSKI MTV Unplugged; Męskie Granie Orkiestra 2022

Scena Ż:

ARS LATRANS Orchestra: Sztuka Miłości; EABS; jakub skorupa; Kamil Hussein; Oxford Drama; SOBEL; ta UKRAINKA

Męskie Granie 2022: Sprzedaż biletów

Przedsprzedaż biletów rozpocznie się 7 kwietnia o 12.00 i potrwa do 23.59 lub do wyczerpania puli. Tego dnia bilety będą mogli zakupić jedynie użytkownicy Allegro posiadający usługę Allegro SMART!, wchodząc na dedykowaną stronę wydarzenia. Przedsprzedaż biletów dostępnych dla wszystkich fanów trasy wystartuje 8 kwietnia, również o 12.00.

Płatność za bilety – zarówno 7, jak i 8 kwietnia – będzie możliwa jedynie przy pomocy BLIKA. Bilety jednodniowe dostępne będą w cenie 199 zł, a karnety na dwa dni – w cenie 360 zł.