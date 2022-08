Znamy datę i miejsce kolejnej edycji Pol'and'Rock Festival

Za nami 28. Pol’and’Rock Festival. Pole namiotowe powoli pustoszeje, a kurz pod scenami opada w świetle reflektorów. Pierwszy raz od trzech lat uczestnicy spotkali się w tak dużym gronie – w nowym miejscu, lecz z taką jak zawsze pozytywną energią. Jurek Owsiak ogłosił datę kolejnej edycji Najpiękniejszego Festiwalu Świata, ponownie na terenie Lotniska Czaplinek-Broczyno!

Pol'and'Rock Festival: Znamy datę kolejnej edycji imprezy

Jurek Owsiak zakończył 28. Pol’and’Rock Festival tradycyjną przemową, dziękując całej społeczności Najpiękniejszego Festiwalu Świata – jego uczestnikom, wolontariuszom, artystom, organizatorom. W swoich słowach nawoływał do pokoju i zaangażowania obywatelskiego młodych ludzi, podkreślając, że to od nich zależy przyszłość.

Owsiak zapowiedział też, że 29. Pol'and'Rock Festival zagra ponownie na terenie Lotniska Czaplinek-Broczyno w dniach 3-4-5 sierpnia 2023.

28. edycja Pol'and'Rock Festival odbywa się w dniach 4-6 sierpnia na lotnisku Czaplinek-Broczyno, 7 kilometrów od Czaplinka, w województwie zachodniopomorskim. Na dwóch scenach wystąpiło 42 wykonawców z Polski i świata, m.in. Jinjer, Wolf Alice, Clutch, Laura Cox, Stake, GWAR, Me And That Man, Spięty, Sztywny Pal Azji, Strachy na Lachy i Voo Voo. Uczestnicy Najpiękniejszego Festiwalu Świata standardowo mogli uczestniczyć w spotkaniach na Akademii Sztuk Przepięknych. W strefie NGO na festiwalowiczów czekały warsztaty i różne rodzaju formy aktywności zorganizowane przez kilkadziesiąt organizacji pozarządowych.