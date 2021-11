Trasa koncertowa Nightwish, promująca album "Human. :II: Nature.", nie mogła się odbyć zgodnie z planem ze względu na pandemię, ale już wiemy, kiedy nadrobimy zaległości. Fińska grupa wystąpi w Gliwicach w grudniu przyszłego roku.

Znamy nową datę koncertu Nightwish. Kiedy zespół zagra w Polsce?

Występ Nightwish odbędzie się 14 grudnia 2022 roku w Arenie Gliwice. Gościem specjalnym będzie grupa Beast In Black, promująca obecnie album „Dark Connection”, a w roli supportu zagra Turmion Kätilöt.

Wszystkie zakupione bilety będą ważne w nowym terminie koncertu. Dokonywanie zwrotów i wymian wejściówek pozostaje możliwe w miejscu ich zakupu. Bilety są ponownie dostępne na Knock Out Music Store, ebilet.pl oraz eventim.pl.

Wiosną 2020 roku ukazał się długo oczekiwany, podwójny album "Human. :II: Nature." zawierający 17 premierowych kompozycji. Tematyka utworów obejmuje relacje ludzkości z naturą, technologią oraz sztuką. Materiał trudno przyporządkować jednemu gatunkowi – pełen jest nieoczekiwanych zwrotów, od rocka do metalu, do folku po neoclassical, ale zawsze jest to 100% Nightwish.