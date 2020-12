Znamy pierwszą gwiazdę Summer Dying Loud 2021! "Będzie, jak będzie"

W 2020 roku z powodu pandemii koronawirusa nie odbył się żaden letni festiwal. Obostrzenia i kolejne rekordy zachorowań na COVID-19 sprawiły, że branża eventowa została niemal całkiem zamrożona. Sytuacja nadal jest nieciekawa, jednak organizatorzy koncertów, ekipy techniczne muzycy i każdy, kto pracuje przy tworzeniu wydarzeń kulturalnych i sportowych, ma nadzieję, że w przyszłym roku wszystko powoli będzie wracało do normy.

Zapewne nie stanie się to od razu, jednak twórcy festiwali takich jak Mystic czy Open'er deklarują, że są przygotowani na różne scenariusze i ograniczenia, a ich imprezy na pewno się odbędą. Gotowość do walki z koncertowym zastojem wyrażają także organizatorzy Summer Dying Loud. Impreza odbywa się co roku na początku września w Aleksandrowie Łódzkim.

Summer Dying Loud 2021: Pierwsza gwiazda festiwalu

Festiwal jest najgłośniejszym i najbardziej metalowym wydarzeniem, na którym żegna się z hukiem lato w Polsce. Niestety podobnie jak inne imprezy, nie mógł odbyć się w 2020 roku. Twórcy eventu patrzą w przyszłość i dokładają wszelkich starań, aby festiwal wystartował za rok. Ogłoszono już jego pierwszą gwiazdę.

Jak czytamy na oficjalnej stronie imprezy, pierwszym potwierdzonym zespołem, który zadeklarował swoją obecność w Aleksandrowie jest deathmetalowy Asphyx. Muzycy pojawią się w Polsce z najnowszym albumem "Necroceros". Premierę płyty zapowiedziano na styczeń 2021 roku.

Co za rok, nieprawdaż?

Napisaliśmy chwytający za serce post o tym jak wierzymy w to, że 2021 będzie inny, lepszy, normalny… ale potem go skasowaliśmy, walić to.

Będzie, jak będzie, zareagujemy odpowiednio do sytuacji. Robimy swoje i potwierdzamy: Asphyx daje zielone światło do ogłoszenia swojego występu podczas Summer Dying Loud 2021!

Summer Dying Loud 2021. Gdzie? Kiedy? Bilety

Summer Dying Loud 2021 odbędzie się w dniach 9-11 września 2021 roku w Aleksandrowie Łódzkim. Będzie to już 12. edycja festiwalu. Bilety na wydarzenie można nabyć za pośrednictwem strony ebilet.pl. Wejściówki zakupione z myślą o tegorocznym festiwalu umożliwiają uczestnictwo w imprezie w 2021 roku.