Znamy skład festiwalu Castle Party 2022. Kogo usłyszymy na imprezie?

Znamy pełny line-up tegorocznego festiwalu Castle Party w Bolkowie. Dobór zespołów jest wyjątkowo ciekawy i jesteśmy pewni, że każdy znajdzie coś dla siebie. Podczas tegorocznej edycji organizatorzy przygotowali kilka wyjątkowych niespodzianek, w tym długo oczekiwany koncert Xiii Stoleti czy występ Nergala z Me And That Man.

Castle Party 2022. Kto zagra?

Festiwal co roku przyciąga rzesze fanów. To największa tego typu impreza w Europie Środkowo-Wschodniej. Do XII-wiecznego zamku w Bolkowie zjeżdżają się Czesi, Niemcy, Brytyjczycy, Rosjanie czy nawet goście z Australii.

Kolejna edycja Castle Party odbędzie się w dniach 7-10 lipca 2022. Istotną zmianą jest fakt, iż w tym roku na imprezie nie będzie małej sceny, będą za to dwie duże.

Pełny line-up imprezy prezentuje się następująco:

Lacuna Coil

New Model Army

Nitzer Ebb

Aesthetic Perfection

Bedless Bones

Blutengel

Bokka

Bön

By The Spirits

Dom Zły

Dool

Düsseldorf

Egoist

Electro Fear

Hocico

In Twilight’s Embrace

Je T’aime

Kaelan Mikla

Lady Extasy

Łysa Góra

Me And That Man

Miguel And The Living Dead

Miseria Ultima

Mord’a’stigmata

Narbo Dacal

Nemuer

Nosferatu

Opowieść

Ordo Rosarius Equilibrio

Projekt Chanel

Psyclon Nine

Screaming Dead

Sex Gang Children

She Past Away

Sweet Ermengarde

Taraban

The Devil’s Trade

The Fright

Treha Sektori

World, Interrupted

Zeraphine

Xiii Stoleti

Za obraz będący tłem tegorocznego plakatu jest odpowiedzialny Łukasz Pach, grafik i muzyk, którego prace możecie znać, chociażby z projektu zeszłorocznej koszulki festiwalowej ze wzorem doktora plagi.

Castle Party 2022: Gdzie kupić bilety?

Limited 1 - wyczerpane

Limited 2 - 3901 PLN. Obowiązuje na wszystkie dni

Pula karnetów w cenie 390 PLN obowiązuje do 3 lipca 2022 lub do wcześniejszego wyczerpania się puli.

Karnet standardowy - 410 PLN. Obowiązuje na wszystkie dni

Do kupienia w kasie na zamku w czasie trwania festiwalu.

Bilet jednodniowy (piątek, sobota, niedziela): 170 PLN - dostępne tylko w kasie na zamku!

Zobaczcie klip z ubiegłorocznej edycji festiwalu: