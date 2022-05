Znamy skład festiwalu CieszFanów 2022. Kogo usłyszymy na imprezie?

CieszFanów Festiwal 2022 - znamy cały skład imprezy

Happysad, Organek, Pidżama Porno, Ga-Ga Zielone Żabki, Grubson, Nocny Kochanek, Romantycy Lekkich Obyczajów, Żywiołak, Taraban, WaluśKraksaKryzys, KASHELL, Koniec Świata, Moskwa, The Sixpounder, Terrordome, Poparzeni Kawą Trzy, T.Love, Gutek, The Bill, Materia, Ganczarska & Groove Section, Blenders i KSU to cały skład, który zagra na scenie CieszFanów Festiwal 2022.

Organizatorzy podkreślają, że CieszFanów Festiwal to nie tylko ciężkie brzmienie, ale również poznawanie i mieszanie się nowych rytmów. W tym roku festiwal stawia na wschodzące gwiazdy polskiej sceny m.in. WaluśKraksaKryzys i Ganczarska, a także na różnorodne dźwięki od Grubsona.

Jak mówi Daria Kuszlik, menadżerka działu mediów CieszFanów Festiwalu:

Stawiamy na nowości, widzimy, że do Cieszanowa przyjeżdża bardzo dużo młodych osób, które oczekują czegoś świeżego. Nie zapominamy przy tym o starych wyjadaczach, którym koncerty takich zespołów jak KSU, czy Pidżamy Porno zawsze sprawiają przyjemność. Dodatkowo postanowiliśmy skupić się tylko na polskich zespołach, bo wiemy, jak trudną sytuację miały one przez ostatnie dwa lata i z wielką przyjemnością chcemy ich wesprzeć i pokazać, że polskie zespoły mają ogromną moc.

Ekipa CieszFanów Festiwalu od początku wojny w Ukrainie działa z pomocą humanitarną zarówno na granicy, jak i w środku okupowanego państwa. W związku z tym organizatorzy imprezy przykładają wielką wagę do ukraińskiego akcentu na festiwalu, dlatego zdecydowali, że pojawi się on w City NGO.

Ważnym akcentem na festiwalu jest coroczny przegląd kapel, który w tym roku zachęcił aż 87 zespołów do zgłoszenia swojego udziału. Z tej całej puli festiwalowe jury wyłoniło 12 niesamowitych kapel, które już od 20 czerwca zagrają swoje internetowe koncerty na profilach społecznościowych CieszFanów Festiwalu. Następnie festiwalowicze wyłonią za pomocą internetowego głosowania, dwie kapele, które wystąpią na tegorocznej edycji CieszFanów Festiwalu. Ostatnie, trzecie miejsce zostanie przyznane przez komisje festiwalową.

Karnety dostępne są na strona www.ebilet.pl oraz www.bilety24.pl