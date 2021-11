22 października 2020 roku minęło 30 lat od pierwszego koncertu Pearl Jam. Po dziesięciu albumach studyjnych, setkach występów na żywo i oficjalnych bootlegów koncertowych zespół ciągle cieszy się uznaniem krytyków i sukcesem komercyjnym. Pearl Jam zagra w przyszłym roku w Polsce i w końcu dowiedzieliśmy się, kto pojawi się w roli supportu.

Znamy support przed polskim koncertem Pearl Jam. Kogo zobaczymy w Krakowie?

Koncert Pearl Jam odbędzie się 14 lipca 2022 w krakowskiej Tauron Arenie. Przed gwiazdą wieczoru pojawi się White Reaper z Louisville, KY. Jak czytamy w oświadczeniu, jest to ''szybki, głośny, nakręcony zespół, budujący swój muzyczny rodowód z tej samej studni inspiracji, która dała nam muzyczny powiew Van Halen i mocnego powerpunka Ramones, a także pop-rocka Cheap Trick''.

Oglądaj

Amerykańska grupa wydała dotąd 3 studyjne albumy - debiutancka płyta ''White Reaper Does It Again'' ukazała się w 2015, 2 lata później zespół wydał ''The World's Best American Band''. Dyskografię zamyka album ''You Deserve Love'' z 2019 roku.