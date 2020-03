Chcesz wybrać się na Galę Płyty Rocku Antyradia 2019? Oto kolejna szansa na wygranie biletów!

Już 19 marca 2020 w warszawskim klubie Stodoła odbędzie się Gala Płyty Rocku Antyradia 2019. Tradycyjnie wydarzenie, na którym zostaną ogłoszeni laureaci w poszczególnych kategoriach, to również koncerty czołowych kapel rockowych. Tym razem w klubie Stodoła wystąpią Blues Pills, Allusinlove, także rodzimy Bruklin - ubiegłoroczny zwycięzca "Antyfestu Antyradia".

Gala Płyty Rocku Antyradia 2019 - kolejny konkurs z biletami

Ponieważ zainteresowanie Galą Płyty Rocku Antyradia 2019 jest tak duże, postanowiliśmy zorganizować kolejny konkurs z wejściówkami na imprezę. Do rozdania mamy 100 podwójnych biletów, a zasady konkursu są proste. Do 9 marca 2020 do godziny 10:00 musicie wypełnić dokładnie formularz zgłoszeniowy i odpowiedzieć na pytanie konkursowe. Najlepsze odpowiedzi nagrodzimy podwójnymi zaproszeniami na galę, ze zwycięzcami skontaktujemy się drogą mailową.

Życzymy powodzenia!