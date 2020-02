Wygraj bilety na Galę Płyty Rocku Antyradia 2019

19 marca 2020 w warszawskim Klubie Stodoła odbędzie się 14. Gala Płyty Rocku Antyradia, podczas której poznamy zwycięzców w 10 kategoriach. Wśród tegorocznych nominowanych znaleźli się m.in.: Kult, Nocny Kochanek, Muniek Staszczyk, Pidżama Porno, Rammstein, Volbeat, Slipknot, Ozzy Osbourne czy Greta Van Fleet. O tym kto otrzyma statuetki zadecydowali fani Antyradia, którzy oddali swoje głosy na poszczególnych artystów na Antyradio.pl

Gala Płyty Rocku Antyradia 2019 - wygraj bilety

Na imprezie zagrają Blues Pills, brytyjska formacja Allusinlove oraz Bruklin- ubiegłoroczny zwycięzca "Antyfestu Antyradia". Jeżeli chcielibyście wybrać się na Galę to dobrze trafiliście, bo mamy dla Was 100 podwójnych zaproszeń na to wydarzenie. Do 3 marca 2020 do godziny 10:00 musicie wypełnić dokładnie formularz zgłoszeniowy i odpowiedzieć na pytanie konkursowe. Najlepsze wypowiedzi nagrodzimy biletami na Galę Płyty Rocku, a ze zwycięzcami skontaktujemy się mailowo. Otrzymają one zaproszenia drogą mailową na wskazany w formularzu adres mailowy.

Wejściówki na Galę Płyty Rocku możecie również wygrać na antenie, więc słuchajcie uważnie Antyradia!

Życzymy powodzenia!