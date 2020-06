10-latka zagrała cover Rage Against the Machine. Tak walczy z rasizmem [WIDEO]

Dziewczynka jest już dobrze znana w rockowo-metalowym świecie. Jej covery Nirvany oraz Queens of the Stone Age zagrane na perkusji obejrzało już wielu internautów. Nandi Bushell cały czas publikuje kolejne nagrania, ale tym razem nagrywając nowy cover postanowiła wesprzeć protesty po śmierci 46-letniego George'a Floyda. Afroamerykanin został uduszony przez policjanta. Po zdarzeniu na ulicach wielu miast USA doszło do masowych protestów, które niejednokrotnie wywołały zamieszki.

10-latka zagrała cover Rage Against the Machine, by walczyć z rasizmem [WIDEO]

Wybór dziewczynki nie jest przypadkowy - perkusistka wybrała kawałek Rage Against The Machine "Guerrilla Radio" z płyty "The Battle of Los Angeles''. Tym razem Nandi Bushell zagrała nie tylko na perkusji, ale również na basie i gutarze. Posłuchajcie, jak RATM brzmi w jej wykonaniu:

Pod nagraniem w opisie możemy przeczytać, że 10-latka w ten sposób chce walczyć z rasizmem. Nagranie dziewczynki udostępnił sam Tom Morello: