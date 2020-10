Utwory AC/DC brzmią tak samo? Oto 10 niedocenionych piosenek, które sprawią, że zmienicie zdanie

AC/DC właśnie szykuje się do wydania nowego albumu "PWR/UP" i opublikował nowy singiel "Shot in the Dark". Na płycie znajdzie się 17 kompozycji i już pierwszy kawałek pokazał, że otrzymamy płytę w stylu starego, dobrego AC/DC. Nie wszyscy jednak lubią kompozycje australijskiej formacji, zarzucając jej, że każdy kawałek brzmi tak samo. Czy rzeczywiście tak jest?

Utwory AC/DC brzmią tak samo? Oto 10 niedocenionych piosenek kapeli

Redakcja metalinjection.net postanowiła przyjrzeć się dokładniej twórczości AC/DC i stworzyć listę 10 niedocenionych utworów kapeli. Tych kawałków nie usłyszycie w radiu, ale fani zespołu na pewno znają te utwory.

10 niedocenionych utworów AC/DC - "Ride On"

Powolny kawałek pochodzi z płyty 'Dirty Deeds Done Dirt Cheap". W piosence mowa jest o samotności i sile, by iść cały czas do przodu. W tym reflekcyjnym kawałku z tekstem Bona Scotta wisienką na torcie jest bluesowe solo Angusa Younga.

10 niedocenionych utworów AC/DC - "Big Gun"

Utwór "Big Gun" pojawił się na soundtracku do filmu "Bohater ostatniej akcji'". W obrazie zagrał Arnold Schwarzenegger, który również pojawił się w teledysku AC/DC. Nie można przejść obok tak ciężkiej i dobrej piosenki.

10 niedocenionych utworów AC/DC - 'Stormy May Day"

Jest to wyjątkowy utwór, bo tylko w nim usłyszymy slide w wykonaniu Angusa Younga. Również wokal Johnsona pod koniec kawałka zadziwi niejedną osobę, która głównie kojarzy "Highway to Hell" czy "Thunderstruck".

10 niedocenionych utworów AC/DC - "Money Talks"

Kawałek był grany w radio, ale nie tak często jak pozostałe single AC/DC, przez co jest niedoceniony przez wielu fanów kapeli. Utwór pochodzi z płyty "The Razors Edge".

10 niedocenionych utworów AC/DC - ''Ballbreaker''

Cały album "Ballbreaker" z 1995 roku jest mocno niedoceniony. Tytułowy kawałek zaczyna się powoli, by potem uderzyć nas prosto w twarz. Według redakcji metalijnection.net jest to jeden z lepszych utworów rockowych lat 90.

10 niedocenionych utworów AC/DC - "Gone Schootin"

Piosenka pochodzi z płyty "Powerage" z 1978 roku. Bon Scott zaśpiewał o odejściu trudnej kobiety, a sam kawałek brzmi bardzo bluesowo jak na AC/DC.

10 niedocenionych utworów AC/DC - "Night Prowler"

Utwór pochodzi z płyty ''Highway to Hell". Ten właśnie kawałek idealnie będzie pasować do Twojej halloweenowej playlisty zamiast ''Highway to Hell''.

10 niedocenionych utworów AC/DC - ''Who Made Who''

Piosenka powstała na potrzeby soundtacku do filmu ''Maksymalne przyspieszenie'' Stephena Kinga. Tekst utworu nawiązuje do fabuły obrazu pokazującego, jak maszyny sprzeciwiają się ludziom. W tym kawałku Johnson nie wydziera się w refrenie i gitara Younga jest zdecydowanie lżejsza w porównaniu do innych znanych hitów AC/DC.

10 niedocenionych utworów AC/DC - ''Hail Caesar''

AC/DC śpiewa tylko o seksie i rock'n'rollu? Nic bardziej mylnego. Piosenka "Hail Caesar" to niezła lekcja historii okraszona zabawnym teledyskiem z muzykami w rolach głównych.

10 niedocenionych utworów AC/DC - "Emission Control''

Utwór z piekielnie dobrym riffem pochodzi z płyty "Rock or Bust" i wpada w ucho od pierwszego przesłuchania. Świadczy o dobrej kondycji AC/DC, który niebawem wyda kolejny studyjny krążek.

