Yoyoka Soma narobiła niezłego zamieszania w świecie rocka. 10-letnia perkusistka gra na bębnach nie gorzej niż zawodowcy i jej covery zostały docenione m.in. przez Roberta Planta czy Dave'a Grohla. Mała cały czas nagrywa kolejne kawałki i tym razem wzięła się za twórczość Ozzy'ego Osbourne'a.

10-letnia perkusistka zagrała cover Ozzy'ego Osbourne'a. Posłuchaj "Over The Mountain"

W nagraniu, obok młodej perkusistki, wzięli udział wokalista grupy ZO2, Paulie Z, basista Koichi Terasawa (ex-SLY) i gitarzysta Satsuma3042. Muzycy wybrali kawałek "Over The Mountain" z płyty "Diary of a Madman" z 1982 roku. Jak 10-latka poradziła sobie z repertuarem Księcia Ciemności? Przekonajcie się na własne uszy!

Fani Ozzy'ego na pewno już nie mogą się doczekać dokumentu "Biography: The Nine Lives of Ozzy Osbourne". Film ukaże się w ramach cyklu produkcji biograficznych A&E i w dokumencie wypowiedzą się m.in. Rick Rubin, Post Malone czy Marilyn Manson. Sharon i Jack Osbournowie są współproducentami.

