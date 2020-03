Młode pokolenie już depcze po piętach zawodowym muzykom. Co rusz pojawiają się kolejne filmiki z nagraniami uzdolnionych maluchów, które w młodym wieku wymiatają na instrumentach. Pewien utalentowany 11-letni gitarzysta miał możliwość zagrania razem z gitarzystą Judas Priest. Jak wyszło im wspólne jammowanie?

11-latek jammował z gitarzystą Judas Priest. Który muzyk jest lepszy? [WIDEO]

Jayden Tatasciore już od 7. roku życia wrzuca na YouTube'a filmiki, w których pokazuje swoje muzyczne umiejętności. Chłopak dołączył do programu Gibson Generation Group, w ramach której ma możliwość występowania na wydarzeniach firmy, jak również poznaje innych, utalentowanych muzyków. Dzieciak wziął również udział w nagraniu odcina Gear Factory dla Loudwire. W ramach tego wydarzenia, 11-latek wystąpił razem z gitarzystą Judas Priest. Richie Faulkner postanowił zagrać bluesa z młodym gitarzystą - posłuchajcie, jak im poszło!

Judas Priest zagra koncert w Polsce w 2020

Zespół zapowiedział, że na początku 2020 roku wejdzie do studia, by nagrać następcę płyty "Firepower". Wszystko wskazuje na to, że Judas Priest wyda nowy album w 2021 roku. Tymczasem będziemy mogli już niebawem zobaczyć kapelę na żywo. Judas Priest wystąpi na Mystic Festival 2020, który odbędzie się w dniach 10-11 czerwca 2020 w Krakowie.

