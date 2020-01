To już 3. edycja popularnego show The Voice Kids, w którym jurorzy początkowo nie widzą uczestników i mali wokaliści muszą tak zaśpiewać, by przekonać do siebie jurorów. W 3. odcinku pojawił się 11-letni Paweł Madzia. Chłopak wzruszył jurorów oraz publiczność i jest uważany za jednego z faworytów show.

11-letni uczestnik talent show wzruszył jurorów do łez. Zagrał utwór, który skomponował dla matki [WIDEO]

Chłopczyk wykonał utwór Zbigniewa Wodeckiego i Kayah "Chwytaj dzień" i jego anielski głos sprawił, że Cleo postanowiła go zaprosić do swojej drużyny. Na początku utworu chłopiec śpiewał niezrozumiałe słowa i okazało się, że w taki właśnie sposób Zbigniew Wodecki nucił tę melodię, by jej nie zapomnieć.

Cleo poprosiła chłopca o wykonanie jeszcze jednej piosenki i Paweł zagrał utwór, który napisał dla swojej matki. 11-latek sam komponuje na fortepianie i jego wzruszająca piosenka wycisnęła łzy u jurorów. Przygotujcie chusteczki.

22 maja 2017 roku pojawiła się bardzo smutna informacja - w wieku 67 lat zmarł Zbigniew Wodecki. Piosenkarz i instrumentalista najbardziej lubił występować ze skrzypcami oraz trąbką i nie ma chyba nikogo, kto nie znałby jego ponadczasowych piosenek "Lubię wracać tam, gdzie byłem", czy "Zacznij od Bacha".

