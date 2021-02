Coraz mniejsze dzieciaki chwytają za instrumenty i w konsekwencji okazuje się, że takie małe szkraby potrafią grać piosenki, przy których my rozkładamy ręce. W końcu kawałek "Walk" grupy Pantera do najłatwiejszych nie należy. Pewien nastolatek, którego za moment poznacie, potrafi tak dobrze grać, że sam zespół postanowił udostępnić jego nagranie i zrobić mu dobry PR. Posłuchajcie młodego mistrza gitary!

Ten 12-letni gitarzysta sprawi, że będziecie mieć kompleksy. Jego cover "Walk" pochwaliła Pantera [WIDEO]

Co robiliście w wieku 12 lat? Graliście z kolegami w piłkę? Siedzieliście przed komputerem? Ten nastolatek każdą wolną chwilę poświęca grze na gitarze i oto mamy efekt - jego cover "Walk" został pochwalony przez sam zespół, który postanowił podzielić się nagraniem 12-latka na swoich social mediach. Lepszej reklamy nie mógł otrzymać. Posłuchajcie, jak Jayden Tatasciore wykonuje słynny kawałek Pantery:

To nic, że gitara jest wielkości chłopca - nastolatek zachowuje się jak na prawdziwego metalowca przystało, wymachuje głową i z całej siły uderza w struny. "Walk" to chyba najczęściej coverowany kawałek w repertuaru Pantery. Utwór pochodzi z płyty "Vulgar Display of Power" z 1992 roku.