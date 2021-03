12-latka śpiewa jak Whitney Houston. Zobaczcie jej występ w polskim The Voice Kids [WIDEO]

Właśnie wystartowała kolejna edycja talent show The Voice Kids. Program polega na tym, że młodzi wokaliści śpiewają przed jurorami, którzy są odwróceni tyłem do nich. Swoim śpiewem muszą przekonać jurorów, by ich wybrali do swoich drużyn. Edycja dziecięca pokazuje, że maluchy potrafią śpiewać nie gorzej niż dorośli i wprowadzić w zakłopotanie oraz zachwyt jurorów. Jedna z uczestniczek sprawiła, że jurorom opadły szczęki.

The Voice Kids 4: 12-latka śpiewa jak Whitney Houston [WIDEO]

W 1. odcinku programu The Voice Kids pojawiła się 12-letnia Sara Egwu James. Dziewczyna zaśpiewała balladę Demi Lovato "Anyone", która jest dosyć trudnym kawałkiem dla młodych wokalistów. Nastolatka od razu spodobała się wszystkim jurorom, którzy postanowili się odwrócić, a Cleo wyznała:

Myślałam, że masz na imię Whitney. Śpiewasz emocjami. Trafiasz nas centralnie prosto w serce. Jestem totalnie zahipnotyzowana.

Posłuchajcie, czy nastolatka rzeczywiście ma szansę na wygraną w The Voice Kids:

Oglądaj

Już pojawiają się głosy w sieci, że dziewczyna powinna reprezentować Polskę na Eurowizji w tym roku. Sara Egwu-James swój pierwszy wokalny konkurs wygrała w wieku 6 lat. Obecnie swoje wokalne możliwości rozwija w Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego stopnia w Słubicach i tam też uczęszcza do Miejskiego Ośrodka Kultury SMOK.